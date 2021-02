La Fiscalía no ve delito en los contratos de Hondarribia

La Fiscalía Superior de la comunidad autónoma ha llegado a la conclusión de que el Ayuntamiento de Hondarribia, del PNV, ha cometido "irregularidades sistemáticas en la contratación continuada" de empresas del Grupo Montai, pero no aprecia delito en estas actuaciones. En respuesta a una consulta de Abotsanitz, principal grupo de la oposición en el Ayuntamiento, la Fiscalía ha constatado una "práctica generalizada por parte del Ayuntamiento que incumple las normas de contratación". Sin embargo, ha decidido no denunciar estas prácticas "al no haberse acreditado suficientemente que las irregularidades cometidas en la contratación de empresas del Grupo Montai tengan la consideración de delito".

Abotsanitz dijo el martes que compareció ante la Fiscalía en enero de 2020, "ante la reiterada negativa del Gobierno municipal a cumplir la ley de contrataciones". "Lo hicimos por responsabilidad, porque una de nuestras obligaciones como representantes políticos es informar ante la justicia ante la sospecha de que se incumpla la ley. Si no lo hiciéramos, seríamos cómplices de esas prácticas", dijeron desde el colectivo.

Abotsanitz se escudó en que lo sucedido "ha sido reafirmado innumerables veces por la interventora municipal e incluso por el Tribunal Vasco de Cuentas". Tras denunciar que el gobierno municipal de Hondarribia "hace uso generalizado de las contrataciones irregulares, incumpliendo la ley de contrataciones", dijo que la Fiscalía reafirma que dicho incumplimiento "se repite en diferentes supuestos y empresas", pero no considera que esas actuaciones "puedan considerarse como corrupción". Grupos de la oposición, también a nivel autonómico, han acusado al PNV de contratar en Gipuzkoa o Gogora con esa empresa por ser próxima a los jeltzales.

NO HAY CORRUPCIÓN

Abotsanitz cree que es "positivo" que la Fiscalía no haya apreciado delito en las irregularidades porque, según destacó, "hay una gran diferencia entre cometer irregularidades sistemáticas y la corrupción". "Pero el hecho de que no haya pruebas suficientes como para considerar lo ocurrido como corrupción, no significa que no se hayan hecho mal las cosas", añadieron.