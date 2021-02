El PP defiende la honorabilidad de Rajoy pese a olvidar su pasado

Pablo Casado, ayer, de campaña electoral en una granja en Castellnou de Seana (Lleida), en un acto donde no admitió preguntas. Foto: PP

Pablo Casado, ayer, de campaña electoral en una granja en Castellnou de Seana (Lleida), en un acto donde no admitió preguntas. Foto: PP

BILBAO – El PP se esconde en el pasado para no responder a las acusaciones de Luis Bárcenas donde se señala a Mariano Rajoy como perfecto conocedor de la existencia de una contabilidad paralela en la formación de Génova. Pero en el intento de desvincularse de estas prácticas para no ligarlas a la gestión presente de Pablo Casado, los populares se ven en la necesidad de incluir en su argumentario una defensa a ultranza del expresidente español. El portavoz del partido en el Senado, Javier Maroto, avaló la honestidad de quien fuera su líder amparándose en que la confesión del extesorero obedece a la "estrategia de un preso", reclamando a Bárcenas que, si posee alguna prueba, la saque, porque "ya aburre". Un peso pesado en la marca conservadora, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, añadió que "por supuesto que sigo convencido de la honorabilidad en toda su carrera política del presidente Rajoy". Entre tanto, Casado prefirió pasar de puntillas sobre el caso y, de campaña electoral por tierras catalanas, prefirió centrarse en criticar al Gobierno de Pedro Sánchez por del decreto del reparto de los fondos europeos.

Maroto se explayó aludiendo a un "pasado remoto" cuando se le cuestionó por quien fuera igualmente gerente del PP, y puntualizó: "Creo que Mariano Rajoy es una persona honesta, pero eso es lo que tenemos entre manos", precisando que solo conoce las supuestas donaciones y sobresueldos por lo publicado en la prensa. "Si alguien ha hecho algo mal, da igual quién sea, que lo pague", reclamó el político gasteiztarra en diversas entrevistas. "De forma interna no he conocido ni el despacho de Bárcenas, ni su ordenador, ni he visto una trituradora en el despacho del presidente –donde el ahora reo dice que Rajoy destruyó los famosos papeles originales–", justificó. Además, censuró las "eternas penas de telediario" por procesos judiciales que se alargan en el tiempo, en alusión a lo dañadas que pueden salir tanto las siglas del partido como la figura de sus dirigentes. aunque, si en el curso de estos casos "aparecen nombres y hay alguien que lo ha hecho mal" solo cabe una respuesta: "Si se hace se paga". De paso, mandó un recado a Ferraz: "Preguntarle hoy a un miembro de la dirección PP por Bárcenas es como hacerlo a un miembro de la dirección de Pedro Sánchez por Roldán. Nos parece lo mismo".

Las explicaciones populares no convencieron a la oposición. La vicepresidenta primera del Ejecutivo de coalición, Carmen Calvo, considera "insultante" que el PP se "desentienda" de las acusaciones y diga que no le importan, "sin el más mínimo pudor de humildad, perdón y respeto a los ciudadanos", cuando "lo que se está evidenciando en los tribunales es algo gravísimo". "¿En qué quedamos: en que tienen historia y ese partido es el suyo o en que ese partido lo fundaron anteayer el señor Maroto, Casado y el resto? Se tienen que aclarar y, si no, se tendrán casi que refundar. Lo otro es un insulto a la inteligencia de la opinión pública", subrayó en Ser Catalunya.

Para Podemos, las acusaciones de Bárcenas, que dice haber alcanzado un acuerdo con el PP para proteger a su mujer, Rosalía Iglesias, demuestran que Casado no renueva el Poder Judicial porque lo que busca es controlar a la Justicia para proteger a los suyos de la corrupción, según destacó el portavoz morado Pablo Echenique. Desde Esquerra, Gabriel Rufián cree que estos hechos salpicarán al actual líder del PP, porque, aunque "Casado era un chaval, ya se paseaba con toda esta gente por los pasillos". Por su parte, Vox se ofreció como refugio para los votantes del PP que se sientan "traicionados" cuando conozcan los detalles de los papeles de Bárcenas.

nuevos documentos En este contexto, el abogado del extesorero, Gustavo Galán, afirmó que "Don Luis no quiere cargar contra un partido y, menos ahora, contra el actual Partido Popular". Eso sí, avisó de que su cliente entregará en un futuro indeterminado nuevas "grabaciones o documentos", a falta de conocer a quién pueden comprometer. Y mientras, el protagonista directo, Mariano Rajoy, guarda silencio aunque su posición se conocerá cuando acuda como testigo al juicio sobre la caja B que arranca la próxima semana.

"Preguntar hoy al PP de Cásado por Bárcenas es como hacerlo al PSOE de Sánchez por Roldán" javier maroto Portavoz del PP en el Senado