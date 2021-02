Sánchez homologa a Vox y no duda en celebrar su “sentido de Estado”

Bilbao – La abstención de Vox la semana pasada en el Congreso, que permitió al Gobierno español sacar adelante de manera agónica el decreto para los fondos de la UNE, ha propiciado una suerte de entendimiento temporal entre Pedro Sánchez y la ultraderecha.

Esta extraña sintonía se evidenció ayer en una sesión de control al Ejecutivo en la Cámara Baja en la que Sánchez esgrimió la posición "responsable" de los de Santiago Abascal para atizar al PP y a su líder Pablo Casado en otra refriega parlamentaria entre Gobierno y oposición. De esta forma, el líder socialista homologó al partido ultra y le atribuyó incluso "sentido de Estado" y altura de miras, lo que provocó la extrañeza de Casado. "A usted no hay quien le entienda", le espetó a Sánchez.

La sesión de control al Gobierno español volvió a convertirse en otra tensa jornada con el ya habitual cara a cara en términos duros entre el presidente del Ejecutivo y el jefe de la oposición. Sánchez atacó al PP ironizando con su moderación y comparándola con la reciente posición de Vox. "Es usted tan aparentemente moderado que incluso el señor Abascal le da lecciones de responsabilidad con el país y de sentido de Estado", argumentó el socialista en relación a la abstención clave de Abascal sobre los fondos europeos.

El presidente del Gobierno insistió la misma comparación poco después, en respuesta a otra pregunta del propio Abascal, a quien alabó por su decisión de abstenerse, aunque Sánchez dijo ser consciente de que los motivos que impulsaron a Vox fueron radicalmente opuestos a los suyos. "En algunos momentos de destello usted demuestra más responsabilidad de país y sentido de Estado que el líder de la oposición", le otorgó al líder de la ultraderecha.

Contradicciones en el PP En cualquier caso, Pedro Sánchez en su intervención se dirigió mayormente al líder del PP, a quien reclamó que haga una oposición "distinta" y "útil" en lugar de verter mentiras "simplemente porque le convenga". En esa línea, reprochó a Casado sus posicionamientos de las últimas semanas, en los que atisba contradicciones como pedir la dimisión del exministro Salvador Illa y después censurar su marcha, o reclamar un mando único en el Estado al tiempo que demanda más competencias para las autonomías. "Continúa con la misma mala sombra que proyecta desde que lidera el PP", le trasladó Sánchez al popular.

Por su parte, el presidente del PP contraatacó acusando al Gobierno de realizar una errónea gestión de los fondos Next Generation de la Unión Europea. Así, criticó que Moncloa haya "mutilado" un informe del Consejo de Estado acerca del decreto de los fondos que, según Casado, Sánchez quiere repartir "sin control" ni fiscalización alguna. "¿Por qué quiere repartir los fondos europeos sin control? ¿Qué quiere ocultar, qué voluntades quiere comprar?", preguntó el jefe de la oposición, que sin embargo no obtuvo respuesta por parte del presidente del Ejecutivo, que prefirió guardar silencio sobre esta cuestión y no entrar al trapo.

Asimismo, Pablo Casado reprochó a Sánchez que salvase "con los euroescépticos de Bildu y Vox" la votación del decreto. "Tanto sacar la foto de Colón y se ha metido en la foto del Capitolio, cualquier día le vemos con cuernos de bisonte", ironizó el presidente del PP.

"Casado es tan moderado que incluso Abascal le da lecciones de sentido de Estado" pedro sánchez Presidente del Gobierno