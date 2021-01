Borràs reactivará la DUI si hay mayoría independentista el 14-F

Bilbao – Apenas sin haber dado tiempo a que se asentara la campaña electoral catalana, la candidata de Junts per Catalunya (JxCat), Laura Borràs, dio ayer su palabra para desempolvar la declaración unilateral de independencia (DUI) de 2017 en la próxima legislatura si la suma de partidos independentistas supera el 50% de votos y la formación que comanda puede formar un Govern "fuerte y unido". Un ejecutivo "independentista decidido, fuerte y unido, dispuesto a tomar, si es necesario, decisiones unilaterales", será la llave con la que pretende abrir camino a la independencia.

La idea de JxCat, en todo caso, pasa por aunar a todas las fuerzas independentistas – ellos mismos y ERC y CUP– bajo el mismo paraguas. "Será necesario que todos los actores del independentismo hagan los preparativos necesarios para hacerla efectiva y deben culminar con la activación de la declaración de independencia firmada el 10 de octubre de 2017 y votada en el Parlament", aseguró en un acto celebrado en el Arc de Triomf de Barcelona, junto al secretario general del partido, Jordi Sànchez, y los exconsellers Jordi Turull, Josep Rull y Joaquim Forn. De hecho, Borràs avanzó que, si vence en las elecciones, levantará acto seguido el teléfono para llamar al resto de formaciones, y plantearles la cuestión. Asimismo, les pedirá una resolución constatando la existencia de una nueva mayoría democrática a favor de la independencia y "ratificar la vigencia de la Declaración de Soberanía de 2013, la Declaración de inicio del proceso de independencia de Catalunya de 2015 y la Declaración de Independencia de 2017".

La candidata de JxCat a presidenta de Catalunya trazó una hoja de ruta. Y en esa vía tendrá un papel preponderante el Consell de la República, que ejercerá la "autoridad nacional para poder liderar el movimiento independentista como depositario del mandato del 1-O y para poder representarlo internacionalmente", calificó. Si bien antes será indispensable conformar un sólido bloque soberanista, ya que una nítida mayoría en favor de la DUI permitirá que el Gobierno español no tenga "más excusas para no abrir un proceso de negociación real con el Govern de la Generalitat para resolver el conflicto con Catalunya por vías democráticas".

Ese futuro Govern conformado por independentistas "debe estar plenamente dispuesto a tomar, en respuesta, las decisiones unilaterales que correspondan", abundó. Borràs advirtió de que solo cuando la ciudadanía, las instituciones y el Consell per la República estén preparados para culminar el mandato de constituir un Estado en forma de república "se activará la DUI y se movilizará el país para su defensa pacífica y pedir su reconocimiento internacional".

Aunque no mentara expresamente a JxCat ni al PSC, el líder de ERC Oriol Junqueras no dudó ayer en lanzar un dardo en dirección al partido de Borràs, que además es su socio en el Govern y han protagonizado una legislatura agitada con momentos tensos. Ahora están empatados en las encuestas. Ensalzó la gestión del partido republicano frente a los casos de corrupción que en las últimas décadas han tenido "los de siempre". Ante una ERC que ha cumplido 90 años sin ningún caso de corrupción, "ellos no lo pueden decir, casos de corrupción tienen muchos, para parar un tren". Junqueras, que este pasado viernes abandonó la cárcel al lograr el tercer grado penitenciario, apeló a los suyos a que no se desesperen tanto. "Por eso es tan importante que los votos republicanos de este país y los que quieren tener un Govern útil voten a ERC. Los votos de todos, los votos de todos los que quieren la independencia para un Govern decente", citó.

movilizar con los presos El independentismo está aprovechando el tirón de sus presos para movilizar al votante. Ayer mismo salió de la cárcel la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, la última en lograr el tercer grado, y llamó a que ningún voto independentista se quede en casa.