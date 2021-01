Almeida se parapeta en ETA ante las críticas por borrar un mural feminista

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, volvió a parapetarse en ETA a la hora de justificar la decisión de borrar un mural feminista en el polideportivo de la Concepción en el distrito de Ciudad Lineal. La decisión se adoptó a propuesta de Vox y gracias a los votos de PP y Ciudadanos. La unión hace la fuerza es el título del mural que retrata a algunas mujeres que han roto barreras en la historia como Frida Khalo, Rosa Parks, Angela Davis, Chimamanda Ngozi o Valentina Tereshkova.

Tras las críticas recibidas, el alcalde no encontró el lunes mejor argumento que hablar de ETA a la hora de explicar el motivo de la decisión. Martínez-Almeida respondía a Pedro Sánchez, que en las redes sociales mostró su disconformidad con la decisión del equipo municipal. "Yo al presidente del Gobierno, y sin ánimo de confrontación, no le he visto escribir ningún tuit, por ejemplo contra los murales que ensalzan a los terroristas en el País Vasco. Y hay muchos. Contra las pintadas que continuamente lo que hacen es humillar la dignidad de las víctimas. Y hay muchas. Contra los recibimientos que se hace a los presos de ETA que han sido excarcelados en el País Vasco y que no se han arrepentido de sus crímenes", argumentó el alcalde.

La respuesta a Martínez-Almeida no tardó en llegar. Dos víctimas de ETA, María Jauregi –hija de Juanmari Jauregi, asesinado por la banda– y el periodista Gorka Landaburu acusaban al primer edil madrileño de parapetarse en la banda. María Jauregi escribía en su cuenta de Twitter: "ETA gora, ETA bera...beste kantinelarik ez dute. Dedíquese, José Luis, a solucionar los problemas que tenéis en Madrid, que no son pocos". Landaburu, que sobrevivió con graves lesiones a una bomba de ETA, escribía en las redes sociales: "Sr alcalde o portavoz del PP: La coherencia es no utilizar siempre y para tapar sus propias vergüenza el comodín de ETA. Sus acusaciones invalidan su argumentación".



A la unesco



En este contexto, la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) se dirigió el lunes a la directora general de la Unesco, Audrey Azoulay, para buscar su intermediación para que se paralice la eliminación del mural feminista. Recordaba la asociación en un comunicado que el mural fue elaborado en septiembre de 2018 después de pasar por una propuesta de la Mesa de Igualdad y Diversidad del Foro Local del distrito, con su posterior consulta pública a través del portal municipal de participación ciudadana.

APDHE trasladó su petición a la Unesco invocando la Convención sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, que en su artículo 8.2 dice que las partes podrán adoptar cuantas medidas consideren necesarias para proteger y preservar las expresiones culturales" en situaciones en que corran peligro de extinción o de grave menoscabo.

La asociación pide a la Unesco "que emprenda una acción urgente y se ponga en contacto con las autoridades españolas y con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, para detener una agresión a una importante expresión cultural y popular".

Por su parte, el secretario general de CC.OO. de Madrid, Jaime Cedrún, calificó de "impresentable" que se intente eliminar el mural feminista y pidió a Martínez-Almeida, que "deje de provocar". Cedrún criticó la actitud de Almeida y la vicealcaldesa, Begoña Villacís, de estar "bailando al son que toca Vox" y "constantemente provocando" a los vecinos.

Además, la plataforma Change.org ha sumado 47.800 firmas en pocos días en protesta por el borrado del mural.