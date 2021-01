Censura unánime a la valoración de Iriarte del daño causado por ETA

Las formaciones políticas vascas coincidieron ayer en criticar a la portavoz parlamentaria de EH Bildu, Maddalen Iriarte, por cuestionar si el daño causado por ETA fue "justo o injusto". En una entrevista en El Correo, Iriarte señaló que el "daño causado por ETA" ha sido reconocido por la izquierda abertzale y que "fuese o no injusto depende de cada relato".

Tras estas palabras, la crítica fue unánime en el resto del arco político de Euskadi. Así, el PNV consideró una "barbaridad" las afirmaciones realizadas por la portavoz parlamentaria de EH Bildu. En su cuenta oficial de Twitter, la formación jeltzale argumentó que es "el colmo" que desde EH Bildu se hable de "tics del pasado" por parte de la Ertzaintza mientras su portavoz, Maddalen Iriarte, "suelta esta barbaridad".

Por su parte, el diputado general de Araba, el jeltzale Ramiro González, afirmó en redes sociales que "matar estuvo mal y no hay relato que pueda justificarlo". "El relativismo moral que encierran estas palabras es inaceptable y nos alejan de un futuro en paz y convivencia", reflexionó. También se pronunció el alcalde de Gasteiz, Gorka Urtaran, que aseguró que "justificar la violencia –de cualquier signo–, deja la puerta abierta a que la historia de terror, falta de libertad y vulneración de derechos humanos se repita".

El parlamento del PNV y miembro de la Mesa de la Cámara, Iñigo Iturrate, ha considerado que "las declaraciones de Maddalen Iriarte lastran en el pasado a un país que quiere mirar al futuro. Decir que matar fue injusto es el gran reto pendiente de la Izquierda Abertzale".

Ante las críticas recibidas por estas declaraciones , la propia Iriarte respondió a través de Twitter que su "compromiso y el de EH Bildu por la construcción de la paz y la convivencia es indudable y está sobradamente acreditado".

"Cuestionar nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos de manera interesada, descontextualizando y manipulando mis palabras, forma parte de la estrategia de quienes quieren convertir la construcción de la convivencia en un instrumento para la confrontación y no de colaboración", se expresó la portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco.

Por su parte, el presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, afirmó que EH Bildu es "el brazo político de ETA, los socios del presidente Sánchez, los que hoy dicen en voz de su portavoz que hubo asesinatos que fueron justos para su relato". "En cualquier país no pasarían un test democrático, vomitivo", concluyó el dirigente popular.

El número dos de Podemos Euskadi, David Soto, señaló que esas declaraciones "no se corresponden con el ejercicio de reconocimiento y reparación del daño". "Si aceptamos que en Euskadi hubo daños justos, en el marco de la actuación de ETA, no estamos avanzando. Estas declaraciones de Maiddalen Iriarte son muy desafortunadas", reflexionó Soto.

Más allá, desde las juventudes del PSE creen que "Maddalen Iriarte se retrata" con sus declaraciones. "No es capaz de concretar si los coches bomba, el tiro en la nuca, etc. fueron asesinatos justos o injustos. Que causaron daño ya sabemos, que fue injusto parece que algunos aún no".

Por último, Sara Buesa, hija del dirigente socialista asesinado por ETA Fernando Buesa, preguntó: "¿Quién puede erigirse en justiciero y decidir que otro ser humano debe morir?.