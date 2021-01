Sánchez critica el retraso de las elecciones catalanas en puertas de la decisión judicial

Catalunya contiene el aliento a la espera de que la justicia tome una decisión sobre la fecha de sus elecciones en un enredo sin precedentes. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya decidirá en las próximas horas si mantiene la suspensión cautelar del decreto del Govern, es decir, si pide trabajar con la hipótesis de celebrar las elecciones el 14 de febrero mientras toma una decisión definitiva, en lugar de aplazarlas al 30 de mayo como pretendía el Govern para evitar que coincidan con una fuerte embestida del coronavirus. El presidente español ha tomado partido para decantarse por la formación de un nuevo Ejecutivo cuanto antes, sin entrar a valorar el riesgo sanitario que podrían suponer unas elecciones en el corto plazo o la abstención que puede provocar el virus. Pedro Sánchez se centró en criterios políticos y pidió que la "crisis de gobernabilidad" que cree que existe en Catalunya "se resuelva cuanto antes". Reclamó que "haya cuanto antes un Gobierno con plenas facultades", y criticó el aplazamiento electoral "sin consenso".

La falta de consenso al tomar la decisión ha llevado a este entuerto judicial. Sánchez asume la posición política del PSC, a costa de ahondar la brecha con un partido cuyo apoyo necesita en Madrid, ERC, que ve una mano negra detrás de algunos recursos planteados por organizaciones de la órbita socialista. Los socialistas han criticado la posibilidad de demorar los comicios hasta el 30 de mayo y han pedido una fecha intermedia, en marzo, con el argumento de que hay que evitar una nueva ola del virus en Semana Santa. También pesa la larga interinidad en Catalunya. A ERC le chirría su empeño en rechazar el 30 de mayo y ve intereses políticos: cree que intenta evitar que el impulso del ministro Illa como candidato se difumine con el tiempo. Paradójicamente, Illa es el responsable de Sanidad en el Estado y su partido es el que más tensa la cuerda para evitar un aplazamiento largo que otros partidos defienden por el impacto del virus. El vicepresident Aragonès, de ERC, ve una maniobra política desde La Moncloa, y va a leer con lupa las alegaciones del Ministerio Público, la Fiscalía. Por lo pronto, la Fiscalía de Catalunya pide mantener la suspensión del decreto del 30 de mayo y trabajar con la idea del 14-F porque, de lo contrario, para cuando llegase la sentencia, sería "inviable" celebrar la cita en febrero.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya no entró el martes en el fondo del asunto, pero sí decidió mantener de manera provisional las elecciones del 14 de febrero mientras toma una decisión porque, si la sentencia fuera favorable al 14-F, sería materialmente imposible celebrarlo sin hacer ya, de antemano, los preparativos. Fijó un plazo de alegaciones que termina hoy a las 10.00 horas.

Ha atendido el recurso del abogado Josep Asensio y de Izquierda en Positivo. Creen que el Govern no justificó de modo suficiente el aplazamiento y no concretó demasiado la alerta sanitaria. Las estimaciones del Govern vaticinan precisamente que el punto álgido de la ocupación sanitaria llegará el domingo 14 de febrero, con 620 camas UCI ocupadas o, incluso, 750, una cifra espectacular si se tiene en cuenta que, a partir de 400, se empiezan a desprogramar operaciones. Además, calculan que podría haber entre 150.000 y 200.000 personas en cuarentena.

En un encuentro organizado por Efe y KPMG sobre los fondos europeos, Pedro Sánchez pidió asumir la decisión que adopte el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. A partir de ahí, pidió un gobierno cuanto antes. "Como presidente del Gobierno, lo que me gustaría es que esta crisis de gobernabilidad, que también se abrió con Quim Torra cuando dijo hace un año que el Govern estaba agotado, se resuelva cuanto antes", dijo. Sin referirse a la fecha en concreto, dijo que lo importante es que los catalanes "puedan elegir un Gobierno que pueda abordar con plenas competencias la tarea de la recuperación económica y del reencuentro". "¿Cuál es el objetivo ahora mismo de cualquier gobierno? El primero es vacunar. El segundo, la recuperación. Catalunya tiene una gran oportunidad de erigirse en uno de los territorios en la vanguardia de la recuperación económica y modernización y, para eso, Catalunya necesita cuanto antes un Gobierno con plenas facultades competenciales", insistió. El tribunal no ha decidido sobre el fondo pero sí cree que el aplazamiento puede incidir en un derecho fundamental (participación política) y que la decisión la ha tomado el Govern bajo el mismo decreto de alarma en que convocó las elecciones del 14-F.

Polémica



Sánchez no se expresó en clave jurídica o sanitaria. No se centró en si existe un vacío legal para aplazar las elecciones, o en si el vicepresident Aragonés no es exactamente el president y firma convocatorias en funciones. Optó por un discurso político para pedir que termine el periodo de interinidad en Catalunya tras la inhabilitación de Quim Torra. Aragonès ejerce sus funciones.