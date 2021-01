Gobierno vasco y Podemos se dan una última oportunidad para acordar los Presupuestos

"Es un acuerdo entre diferentes", celebraba ayer el alcalde de Gasteiz, Gorka Urtaran, tras alcanzar un pacto para los Presupuestos municipales con Elkarrekin Podemos. Ese acuerdo entre diferentes va a resultar sin embargo más difícil a nivel de la CAV, atendiendo al estancamiento en las negociaciones para las Cuentas de 2021 entre el Departamento de Pedro Azpiazu y los de Miren Gorrotxategi.

Así, las conversaciones no transcurren según lo deseado por ninguna de las dos partes. La oferta de 94 millones de euros en partidas extra que el consejero Azpiazu trasladó a los morados el jueves no satisface a la coalición que, más allá de inversiones concretas, busca influir en cuestiones de carácter más político, tales como una reforma fiscal o la regulación de los alquileres en Euskadi. Por el momento, el Gobierno vasco no se ha abierto a negociar en ese ámbito y, con pocas horas por delante hasta la presentación el lunes de las enmiendas a la totalidad, las posibilidades de acuerdo se van rebajando.

En cualquier caso, ninguna de las dos partes da la negociación por perdida y hoy se han dado otra oportunidad –previsiblemente será la última por la falta de tiempo– con la celebración de un nuevo encuentro telemático a las 09:30h que podría ser decisivo en el resultado.

Aunque en el Ejecutivo autonómico valoraron ayer como un "precedente positivo" el acuerdo alcanzado en el Ayuntamiento de Gasteiz, las previsiones no son muy halagüeñas respecto a que la negociación de las Cuentas vascas para 2021 termine hoy con fumata blanca, ya que las posiciones de ambas partes no se movieron en el día de ayer, que culminó sin ningún tipo de avance o amago de contraoferta.

"La negociación no se debe hacer a través de los medios, sino de manera discreta en torno a una mesa"

"Creemos que hemos hecho unas buenas Cuentas, pero siempre se pueden mejorar" bingen zupiria Portavoz del Gobierno vasco

En Elkarrekin Podemos-IU optaron por guardar silencio, pero ya expresaron el jueves su disconformidad con la oferta de Azpiazu y no ha habido nuevos movimientos para intentar encauzar una negociación que no es a vida o muerte, ya que el Ejecutivo vasco tiene garantizada con su mayoría absoluta la aprobación presupuestaria en la Cámara de Gasteiz el próximo mes de febrero.

Por su parte, el Gobierno autonómico es consciente de la dificultad del pacto con los morados, aunque ayer trasladó que todavía queda el fin de semana para apurar las opciones de cara a un entendimiento que permita a Iñigo Urkullu sumar a un grupo de la oposición a unos Presupuestos para este año que se antojan indispensables en el camino de la recuperación sanitaria, social y económica de la CAV.

Lakua ve margen

En esa línea, el vicelehendakari Josu Erkoreka expuso ayer en Radio Euskadi que "hay margen para poder alcanzar un acuerdo constructivo y positivo para ambas partes" y predijo que la de hoy será una jornada intensa en las negociaciones con la coalición morada. En clave optimista, Erkoreka añadió que el acuerdo con Podemos en el consistorio gasteiztarra puede ser un buen "precedente" a nivel de Euskadi. "Esperamos que esta noticia pueda ser un buen augurio y sea una expresión de una actitud abierta y dispuesta a negociar, a colaborar y a buscar acuerdos", deseó el consejero.

El segundo miembro del Ejecutivo autonómico que se pronunció ayer al respecto fue el portavoz Bingen Zupiria, que explicó que, "por encima de esperanzas", el Gobierno vasco mantiene una voluntad real de poder lograr el apoyo de Elkarrekin Podemos-IU a los Presupuestos. "Hay tiempo para trabajar, hablar y negociar, y esa negociación no se debe hacer a través de los medios, sino de manera discreta, en torno a una mesa, y ese es el propósito del Gobierno vasco y del consejero Azpiazu en las próximas horas", defendió en una entrevista en Naiz Irratia.

El portavoz se pronunció también sobre el fracaso de la negociación con EH Bildu que se escenificó el pasado jueves con el rechazo de Pedro Azpiazu a la propuesta elaborada por la coalición abertzale. A este respecto, Zupiria dijo que muchas de las medidas planteadas por Maddalen Iriarte "van más allá de los Presupuestos, e incluso, en algunos casos, más allá de los ámbitos competenciales del Gobierno vasco", por lo que el Ejecutivo ha considerado que no hay modo de seguir avanzando en la negociación.

Pese a ello, el también consejero de Cultura defendió la utilidad y conveniencia del proyecto presupuestario elaborado por el Gobierno vasco. "Creemos que hemos hecho unos buenos Presupuestos. Siempre se pueden mejorar, y para eso es la negociación. Pero, si no se ve la manera de avanzar con EH Bildu ni PP, los Presupuestos continuarán sin EH Bildu ni PP, y cada uno verá dónde se sitúa", argumentó.

El caso de Gasteiz

Donde sí ha llegado a buen puerto la negociación entre Elkarrekin Podemos y un Gobierno de PNV y PSE es en la capital alavesa, donde ayer mismo el alcalde Gorka Urtaran dio a conocer un acuerdo que le permitirá aprobar los segundos Presupuestos municipales de esta legislatura.

Así, la coalición de izquierdas, que también facilitó la aprobación de las Cuentas del pasado año en Gasteiz, se abstendrá en la votación presupuestaria, dando luz verde al proyecto. El pacto alcanzado con el equipo de Gobierno municipal, según cifras aportadas por Podemos, contempla modificaciones por valor de más de tres millones de euros.

Por su parte, Gorka Urtaran puso en valor el acuerdo plural entre los grupos del Consistorio y destacó "la madurez" de la coalición morada, con quien comparte "el sentido de ciudad" que ha permitido que prevalezca el interés general por encima de las diferencias ideológicas en una negociación que ha tenido escollos como el relativo a la exploración de gas en el concejo gasteiztarra de Subijana.