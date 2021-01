Gobierno y oposición se enzarzan por la nevada

El Gobierno español y la Comunidad de Madrid volvieron a escenificar su enfrentamiento, esta vez en relación al colapso que ha causado el temporal Filomena, con la inmensa nevada que ha causado estragos en la capital madrileña.

Así, mientras la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso acusa al Ejecutivo de Pedro Sánchez de "manirroto" por no querer declarar Madrid como zona catastrófica, Moncloa pide a la dirigente del PP que abandone sus críticas y "reme en la misma dirección".

En ese sentido, la portavoz del Gobierno español, María Jesús Montero, acusó a Ayuso de usar al Gobierno de España "como ariete de confrontación política" para no "dar explicaciones respecto a su propia gestión". Además, tachó de "despropósito" que Ayuso les defina como un "Gobierno manirroto" para defender que no estaría justificado que no declararan a Madrid zona catastrófica. Según afirmó la también ministra de Hacienda en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, este comportamiento no "ayuda" a hacer frente a la emergencia y a "solucionar los problemas", ya que lo que demanda la ciudadanía es "unidad" en las instituciones.

Por su parte, la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, también se sumó a las críticas al Ejecutivo español por su gestión y pidió a Sánchez que recuerde que en Madrid no gobierna el PSOE y aborde con objetividad los daños "irreparables" que ha supuesto la nevada, declarando así la ciudad como zona catastrófica.

Tras anunciar que su grupo ha registrado de manera telemática una proposición no de ley para la declaración de zona catastrófica y se agilice el procedimiento para recibir ayudas, Arrimadas llamó a la unidad. "Tenemos que olvidarnos de quién gobierna en cada sitio y debemos remar todos juntos en la misma dirección colaborando entre todas las administraciones para solucionar los problemas de los ciudadanos y de las entidades", concluyó.

comparecencia en el congreso



Asimismo, tanto el PP como Ciudadanos han pedido que comparezcan en el Congreso los ministros de Interior, Fernando Grande Marlaska, y Transportes, José Luis Ábalos, para que detallen los daños provocados por el temporal Filomena y expliquen qué medidas se están adoptando para "mitigar cuanto antes" sus efectos. Populares y naranjas han registrado ya sus respectivas peticiones de comparecencia en la Cámara Baja.