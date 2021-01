La Fiscalía belga no recurrirá el fallo que deniega la extradición de Lluis Puig

La Fiscalía belga ha decidido no recurrir la sentencia que ayer dictó el Tribunal de Apelación denegando la extradición a España del exconsejero catalán Lluis Puig, informaron a EFE fuentes judiciales, por lo que su caso queda definitivamente cerrado.



"No recurriremos", dijeron las fuentes de la Fiscalía, por lo que queda desestimada la posibilidad que tenía de acudir al Tribunal de Casación, en última instancia.



Ayer, el Tribunal de Apelación rechazó la entrega de Puig, alegando, según explicaron sus abogados, que el Tribunal Supremo español carecía de competencias para emitir la euroorden contra el exconsejero catalán.



Los jueces denegaron así el recurso que la Fiscalía había interpuesto contra la sentencia que el pasado 7 de agosto dictó en primera instancia la Cámara del Consejo y que denegó también la extradición con el mismo pretexto de la falta de competencias del Tribunal Supremo.



"Esto es la derrota final" dijo a Efe el abogado del exconsejero, Gonzalo Boye, que no espera que la justicia española emita una nueva euroorden contra Puig.





Los casos de Puigdemont y Toni Comín

El expresidente catalán y ahora eurodiputadocelebró en Twitter la decisión de la Fiscalía: "Game Over. El Supremo no era, no es ni será competente para perseguirnos. Ni a nosotros, ni a los presos políticos", dijo, pidiendo la libertad de los dirigentes en prisión.Con el caso cerrado de Puig -que no tenía medidas cautelares- la justicia belga tiene aún que decidir sobre las, paralizadas a la espera de que el Parlamento Europeo resuelva el suplicatorio y decida si les levanta o no la inmunidad.Ambos cante la comisión de asuntos jurídicos de la Eurocámara para expresar su punto de vista sobre el suplicatorio, donde también comparecerá la eurodiputada Clara Ponsatí.Tras escucharles, la comisión parlamentaria deberá pronunciarse en una sesión posterior sobre, decisión que después tendrá que ratificar el pleno de la Eurocámara.En caso de que el Parlamento Europeo aceptara el suplicatorio, Boye cree que la justicia belga rechazará también su extradición."Sería sorprendente que no fuera la misma decisión, dado que son los mismos jueces", dijo.