Bildu pone como ejemplo su pacto con el PSE en Eibar mientras recela de Urkullu

BILBAO – EH Bildu quiere dar a su acuerdo presupuestario con el PSE en Eibar una repercusión que va más allá de lo municipal. La coalición abertzale, que desgranó ayer los contenidos del pacto de manera conjunta con los socialistas, presentó lo sucedido como un ejemplo de su "capacidad para el diálogo y para poder llegar a acuerdos", y como una plasmación práctica de que sus propuestas "suelen tener siempre un fuerte componente social". La noticia fue celebrada en las redes sociales de esta formación, también a nivel nacional, y dejando abierta la posibilidad de que estos pactos se extiendan ("hoy ha sido Eibar, mañana...").

El acuerdo llega después de que EH Bildu haya celebrado su apoyo por primera vez en la historia a unos Presupuestos del Estado, los del presidente socialista Pedro Sánchez, y después de permitir la aprobación de las Cuentas de Nafarroa, liderada por la también socialista María Chivite. Al igual que en Madrid o Nafarroa, se incorpora a un acuerdo donde ya estaba el PNV, pero no pone la presencia jeltzale en valor. Precisamente hoy mismo se reunirá EH Bildu con el consejero jeltzale Pedro Azpiazu para abordar los Presupuestos vascos de este año aunque, de momento, esta dinámica de entendimientos que presenta EH Bildu no se ha extendido a su relación con el PNV. El PSE forma parte del Gobierno vasco de Urkullu, pero la cartera de Hacienda y el liderazgo del lehendakari son del PNV. El acuerdo en el ayuntamiento que dirige Miguel de los Toyos, por otra parte, supone recomponer la relación con el PSE, porque no habían pactado las Cuentas desde 2016.

Bildu no se está destacando por agitar la bandera del pacto de izquierdas como sí hace Elkarrekin Podemos y, de hecho, hasta la fecha se mantiene en una posición equidistante con el argumento de que puede ser clave tanto en una mayoría de izquierdas, como en una soberanista con el PNV. Sin embargo, busca proyectar su capacidad de llegar a acuerdos, aunque sea a costa de no tener de momento ninguna concesión con el PNV, su rival a batir. Estos movimientos pueden servir a los jeltzales para elevar la presión sobre EH Bildu y que muestre también ante el Gobierno vasco una actitud pragmática.

El Ayuntamiento de Eibar podrá contar con unos Presupuestos que ascienden a 40 millones de euros e incluyen un plan de choque anticrisis de dos millones. Antes del acuerdo con EH Bildu, el PSE había alcanzado ya un entendimiento con el PNV, que también se abstendrá. No era necesario el voto de Bildu, pero el alcalde ha buscado ese acuerdo. Por el contrario, no ha habido pacto con el único escaño de Elkarrekin. El acuerdo fue presentado por el portavoz socialista, Jon Iraola; la concejala de Hacienda, Ana Tellería, y los concejales de EH Bildu Gorka Errasti e Igone Lamarain.

partidas Las Cuentas se aprobarán en un pleno el próximo día 15. Bildu anunció que ha acordado "500.000 euros" para mantener el empleo en la hostelería, el pequeño comercio y la industria. Agradeció también al PSE afinar el plan de choque por valor de 1.400.000 millones. En materia de igualdad, aplaudió el impulso a Andretxea, que tendrá "un sitio visible y amplio". Por último, puso en valor el plan de bosques.