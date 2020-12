Azpiazu cierra con la oposición una ronda para las Cuentas a la vuelta de la Navidad

En la primera legislatura en la que Iñigo Urkullu goza de mayoría absoluta en el Parlamento, el Gobierno vasco no quiere acusaciones de rodillo en la aprobación del proyecto presupuestario y, en el día en que el consejero Pedro Azpiazu inició la tramitación de las Cuentas, volvió a tender su mano a los grupos políticos de la oposición para negociar enmiendas que permitan un acuerdo más amplio.

En esa vía, el Departamento de Economía y Hacienda que lidera Azpiazu ha optado por proceder a una ronda de contactos a la vuelta de las Navidades para escuchar la opinión de las cuatro fuerzas de la oposición –EH Bildu, Elkarrekin Podemos, PP+C's y Vox– y constatar qué opciones hay de sumar más siglas a un Presupuesto que, pase lo que pase, se aprobará el próximo 11 de febrero al sumar mayoría los parlamentarios del PNV y del PSE.

Un mes antes, el 11 de enero, comenzará la ronda del consejero, que ya ha cerrado con los portavoces de las formaciones el orden a seguir, en función de las agendas que manejaba cada uno de los grupos y de la del propio Gobierno vasco. Así, salvo posteriores cambios, los encuentros comenzarán el 11 con EH Bildu y terminarán dos días más tarde con Elkarrekin Podemos-IU.

Según indicaron fuentes del Departamento de Economía y Hacienda, el lunes 11 de enero la cita será doble. En primer lugar, Pedro Azpiazu se reunirá con los representantes de EH Bildu y, posteriormente, lo hará con la única parlamentaria de Vox. El martes 12 será el turno del encuentro con PP+C's, mientras que la ronda concluirá un día más tarde con Elkarrekin Podemos-IU.

El Ejecutivo autonómico ha asegurado en varias ocasiones que no tiene preferencia alguna a la hora de intentar sumar nuevos apoyos a este proyecto presupuestario que se presenta expansivo y con el objetivo principal de ser pilar de la reconstrucción sanitaria, social y económica en Euskadi. En cualquier caso, una vez autodescartado un PP que dice sentirse "excluido", a Lakua se le antoja más viable la opción de Elkarrekin Podemos, con quienes ya alcanzó un acuerdo para las Cuentas de 2020, que la de una EH Bildu que en su papel de principal fuerza de la oposición se reivindica como alternativa de Gobierno.

Sin embargo, el Podemos actual no es el mismo que el que el año pasado permitió con su abstención la aprobación de las Cuentas, tras la salida de la dirección de Lander Martínez y la llegada del tándem Miren Gorrotxategi-Pilar Garrido. Además, los morados no tienen excesiva presión en hacer valer sus seis escaños al ser el primer curso de la legislatura y no haber elecciones a la vista. Así las cosas, el propio Azpiazu admitió el pasado martes que "se ha movido el tablero" en Podemos respecto a hace un año, y la negociación será cuando menos dificultosa.

En cualquier caso, lo único que está claro es que estas Cuentas para 2021 se aprobarán el próximo 11 de febrero haya o no haya más grupos que se sumen a los parlamentarios del PNV y del PSE, que suman 41 de los 75 escaños de la Cámara de Gasteiz.

ya en tramitación



Mientras tanto, el consejero de Hacienda entregó el jueves el proyecto presupuestario a la presidenta del Parlamento, Bakartxo Tejeria, iniciando así la tramitación de las Cuentas, que continuará con la presentación de las partidas de los Departamentos, que presentarán los consejeros de cada ramo a partir del lunes.

Respecto a los números que se han dado a conocer hasta la fecha, los Presupuestos ascienden a un total de 12.442 millones de euros; es decir, aumentan en un 7,1% el gasto real, lo que se traduce en que la Administración dispondrá de 770 millones más respecto a las Cuentas de este año. Todo ello, gracias al déficit pactado con el Estado el pasado verano y a un endeudamiento que alcanzará los 1.784 millones.

El gasto extra respecto al año pasado se notará sobre todo en las partidas destinadas a Sanidad, donde se contempla un incremento de 236,6 millones de euros, así como una dotación de 542 millones para un programa de respuesta a las consecuencias de la pandemia. Por otra parte, las Cuentas contemplan una subida salarial del 0,9% para los empleados de la Administración pública, así como un aumento del 1,8% en la cuantía de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI).

Una vez que los consejeros terminen las presentaciones en sede parlamentaria el 23 de este mes, se publicará el proyecto en el Boletín Oficial del País Vasco, y el plazo para la presentación de enmiendas por parte de los grupos permanecerá abierto hasta el 18 de enero. El siguiente paso será por tanto el debate de las enmiendas de totalidad, que se celebrará el 29 de enero. Posteriormente, se debatirán los Presupuestos en comisión el 3 de febrero y el debate definitivo en el pleno se ha fijado para el 11 de febrero.

fechas

21 de diciembre. Este mismo lunes, los consejeros comenzarán a detallar las partidas de sus departamentos y miércoles las Cuentas irán al Boletín Oficial del País Vasco.

11 de enero. A la vuelta de Navidad comienza la ronda de Azpiazu para negociar con la oposición, que tiene hasta el 18 de enero para presentar enmiendas.

29 de enero. Las enmiendas a la totalidad se debatirán en el pleno del Parlamento del 29 de enero, mientras que el 3 de febrero las Cuentas irán a debate en comisión.

11 de febrero. Por último, la votación definitiva de las Cuentas para 2021 tendrá lugar en un pleno del Parlamento el próximo 11 de febrero.