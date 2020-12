"Queremos hacer una propuesta que rompe las inercias estancadas de la política navarra"

IRUÑEA – Dice que Geroa Socialverdes-Sozialberdeak nace "con la prueba del algodón ya hecha" en la gestión de la pasada legislatura en Nafarroa, y en la capacidad de convivencia en el seno de Geroa Bai, que hasta la actualidad ha aglutinado al PNV, Atarrabia Taldea, Zabaltzen, los no adscritos y los independientes. A una semana vista del congreso inaugural del nuevo partido, Barkos transmite satisfacción.

Parece que la idea de que vienen a reforzar Geroa Bai ha permeado.

—Es uno de los objetivos, no el único, para una coalición de la importancia de Geroa Bai, en términos cuantitativos, por el respaldo social obtenido, y por su importancia a la hora de conformar nuevos momentos en la política navarra. Sin Geroa Bai, no se explicarían muchos de los momentos políticos esenciales en Navarra en los últimos seis años.

El nombre de Geroa, que supuso un cierto encontronazo con el PNV, parece asimilado.

—Yo creo que no era un problema de nombre. La vocación de no generar más ruido que la propia convicción de seguir en esta coalición es lo que explica las cosas. Se ha entendido así, y pienso que el tiempo además así lo explicará.

¿Qué va a cambiar dentro de Geroa Bai con su nueva estructura?

—Geroa Bai es una coalición electoral que, como todas, como Navarra Suma o Euskal Herria Bildu, nace y muere con la legislatura. Por tanto, Geroa Bai, tal cual hoy la conocemos, tiene un recorrido –salvo que los socios acordáramos otra cosa, porque tampoco hay que cerrar las puertas– hasta el final de esta legislatura, y Geroa Bai en la próxima legislatura lógicamente contará con actores no diría tanto nuevos, que también, pero organizados de otra manera. Y ese será el proceso que acometeremos con total normalidad.

¿Qué diferencia a Geroa Socialverdes del PNV?

—Tanto como nos diferenciaba antes, y nos une tanto como antes.

Pero ahora está la apuesta por la sostenibilidad, incluso como marca.

—Lo ha estado siempre. ¿Como marca? Porque no habíamos dado el paso de la constitución de un partido político, pero no hay más que ver la gestión en la pasada legislatura. Esa es la prueba del algodón. Esa acción política tiene todo que ver con lo que estamos proponiendo como principio de actuación ante los retos que tenemos ya encima en la sociedad europea. La apuesta por la Navarra sujeto político es una constante, la apuesta por Europa, por procesos sostenibles en tantas materias no solo medioambientales sino de desarrollo económico sostenible. ¿Hay diferencias con alguna de las actuaciones? Siempre las ha habido entre socios, lógicamente, pero la gestión llevada es la mejor prueba de que esto no es algo nuevo, ni una invención. Ponemos formulación política directa a lo que ya hemos hecho y hay que seguir haciendo.

Mirando del presente al futuro.

—Lo dije ya siendo presidenta del Gobierno de Navarra: somos la primera generación consciente de que el desarrollo del conjunto de las sociedades, o es sostenible, o simple y llanamente esto no va a terminar bien. No cabe ya cualquier tipo de desarrollo, tiene que acompasarse con sostenibilidad. Y hay que ser capaces también –y en esto la izquierda tiene que dar pasos adelante– de acometer los requisitos de creación de riqueza que una sociedad necesita para permitirse un Estado de bienestar tan ambicioso, que es lo que pretendemos. Impulsando políticas verdes desde un concepto de desarrollo y creación de riqueza sostenible. No dejemos la regulación de esa riqueza en manos del mercado exclusivamente. Será un crasísimo error.

¿Va a liderar Geroa Socialverdes?

—Vamos a trabajar en el Congreso, dentro de un proceso democrático. Desde luego, yo voy a seguir trabajando en política durante un tiempo y evidentemente lo voy a hacer con ganas en Geroa Sozialberdeak.

¿Esa posibilidad le ilusiona?

—Muchas veces lo que uno personal y anímicamente pueda decidir en un momento dado no tiene tanto que ver como lo que un equipo vea qué es mejor para acometer el proyecto. Y por lo tanto, en esas estamos.

¿La inercia de la política?

—No, al contrario. Si por inercia hubiera sido, no estaría desde luego hoy aquí y, seguramente, un proyecto como el nuestro, tampoco. Hubiera sido más fácil y cómodo dejarse llevar por otras corrientes. Hacemos una propuesta que rompe completamente las inercias de la política navarra, bien estancadas. Si uno mira la composición de los grupos parlamentarios de esta legislatura, el grueso es lo que teníamos hace 40 años.

Una de las bases de la nueva formación: Nafarroa como sujeto político.

—En los últimos 80 años, Navarra ha tenido un protagonismo importante en la política española, pero solo en el debate y solo de nomenclatura. La capacidad de las navarras y navarros a la hora de definir su propio fundamento político ha sufrido enormes vaivenes. Demasiadas veces se ha vapuleado a Navarra como un objeto político, como algo que se puede cosificar y manosear. No se había reivindicado la Navarra sujeto político hasta que lo hacemos en 2007 en esos términos, en aquel momento yo como diputada de Nafarroa Bai, en el Congreso de los Diputados después del atentado en la T-4, donde se rompe aquel intento de tregua. No es que esa reivindicación sea propia de una posición política, pero de manera nítida se ha hecho desde quienes hoy estamos en entornos políticos como son los de Geroa Bai. El destino y el futuro político de Navarra lo vamos a defender las navarras y los navarros. En términos de riqueza identitaria, la apuesta de Geroa Socialverdes es una Navarra soberana en Euskal Herria, en términos que tienen tanto de cultural e histórico, como de propuesta voluntaria de encuentro político.

¿Y cómo entienden Euskal Herria?

—Para un euskaldun, Euskal Herria es el territorio que habla euskera. A partir de ahí, la dimensión política, histórica, cultural o lingüística que cada uno de los navarros quiera darle es libre. Quien quiera renegar de vínculos con esos territorios, también socioeconómicos, no tendría sentido que esté en Geroa Socialverdes.

"¿Qué nos diferencia del PNV? Tanto como nos diferenciaba antes, y también nos une tanto como antes"