Maria Eugenia Arrizabalaga, con una mochila a la espalda

María Eugenia Arrizabalaga nació en Zumaia en 1967. Licenciada en Derecho, es burukide del Euzkadi Buru Batzar, responsable del Área de Ordenación del Territorio, Transporte y Desarrollo Sostenible desde febrero de 2016. Su vinculación a la política le viene de toda la vida. "Siempre me ha interesado mucho la política. Me siento abertzale y del PNV", asegura. En 1995 la Junta Municipal de Zumaia le propupuso presentarse en las listas del Ayuntamiento y desde entonces no ha parado. Entre 2009 y 2015 fue parlamentaria en Gasteiz y en la actualidad es portavoz del Grupo jeltzale en las Juntas de Gipuzkoa.