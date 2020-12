El soberanismo catalán lleva a las instituciones la demanda de amnistía

El soberanismo catalán trasladará a las principales instituciones catalanas –Parlament– y estatales –Congreso de los Diputados– la necesidad de aprobar una ley de amnistía que abarque a los condenados por el procés. La iniciativa tiene como impulsores a JxCat, ERC y CUP, que registraron el miércolesr una propuesta para que el Parlament apruebe en el pleno de semana que viene, el último antes de las elecciones previstas para el 14 de febrero, una propuesta de resolución en la que se reclama a las Cortes españolas la aprobación de una ley de amnistía para todos los encausados por el procés.

El texto insta a las Cortes a aprobar una ley de amnistía que, "sin renuncia al ejercicio de los derechos vulnerados, incluido el derecho de autodeterminación, conlleve la extinción de cualquier tipo de responsabilidad penal y administrativa, incluida la del Tribunal de Cuentas, por todos los actos de intencionalidad política vinculados al procés desde 2013". Los tres grupos piden que la amnistía comprenda los delitos de rebelión y sedición, de malversación de caudales públicos si va vinculado al delito de sedición, y de prevaricación, falsedad, desobediencia o revelación de secretos por la consulta soberanista del 9-N de 2014 o el referéndum del 1-O de 2017.

También quieren extender la amnistía a los encausados del procés por posibles delitos de incitación al odio y contra el orden público por disturbios que se hayan producido en protesta por decisiones políticas o judiciales. JxCat, ERC y la CUP quieren, asimismo, que la amnistía vaya "acompañada de una solución efectiva al conflicto político con el Estado español que incluya el reconocimiento del derecho de autodeterminación de Catalunya".

En paralelo a su iniciativa institucional, hicieron un llamamiento a la sociedad catalana a "movilizarse y dar apoyo a una amnistía que permita la liberación" de los presos del procés, "el retorno de los exiliados y el fin de todas las causas abiertas por estos motivos", junto a un "acuerdo nacional por la amnistía, la autodeterminación y los derechos cívicos y políticos".

Cortes españolas



La iniciativa de las formaciones soberanistas no se quedan solo en Catalunya. El líder de ERC en el Parlament, Sergi Sabrià, confirmó que su partido, JxCat y la CUP presentarán en marzo en el Congreso una propuesta de ley de amnistía, aunque de entrada desean aprobar primero la propuesta presentada en el Parlament.

Según Sabrià, las fuerzas soberanistas han considerado que ahora "es un buen momento" para aprobar en el Parlament dicha propuesta de resolución pero que, en paralelo, impulsarán en el Congreso una ley que será presentada formalmente en marzo, después de las elecciones catalanas.

Sobre la posición contraria del PSOE a una ley de amnistía, el líder de ERC en el Parlament apuntó que esto no será un obstáculo para defenderla, porque "estamos aquí –señaló– para hacer que las cosas pasen", y puntualizó que "la Constitución no la impide, se trata de que haya voluntad política, y esto nos impulsa a no rendirnos en ningún caso".

El dirigente republicano catalán se refirió también a la iniciativa del líder de En Comú Podem en el Congreso, Jaume Asens, para sacar adelante la reforma del Código Penal con respecto al delito de sedición, así como sobre la tramitación de los indultos a los presos soberanistas. Aunque aseguró "respetar" el trabajo de Asens, Sabrià marcó diferencias con respecto a la iniciativa que quieren llevar a la Cámara Baja las fuerzas soberanistas. "Sabemos lo difícil que es negociar con el PSOE y le deseamos muchos ánimos –a Jaume Asens–, si bien tenemos nuestra propuesta, que es una ley de amnistía que permita acabar con todas las causas abiertas contra el independentismo catalán".

Amnistía sí, Indulto no



En este contexto, la portavoz de JxCat, Laura Borràs, reclamó al Ejecutivo español una ley de amnistía porque el indulto "no es una solución política". En una rueda de prensa en el Congreso, Borràs aseguró que espera que "el que se llama a sí mismo como el Gobierno más progresista de la historia" respalde la propuesta de resolución del Parlament para que las Cortes aprueben la ley de amnistía para todos los encausados por el procés.

En su opinión, la amnistía es una solución política, mientras que el indulto no lo es, si bien la portavoz de JxCat dejó claro que quieren cualquier medida que "libere a los presos políticos", aunque insistió en que la respuesta a este problema debe ser global y llegar no solo a los dirigentes independentistas encarcelados sino a "los que están en el exilio y a la represión".

Borràs, que encabezará la lista de JxCat en los comicios catalanes, criticó al Gobierno de Pedro Sánchez por no cumplir su compromiso de facilitar "una solución política" a la crisis de Catalunya porque hasta el momento, ha señalado, todo ha sido "fake o simples anzuelos" en los que no han picado.

Asimismo, la consellera de la Presidencia de la Generalitat, Meritxell Budó, instó ayer al Ejecutivo español a sentarse a negociar una ley de amnistía para los presos del procés y el ejercicio del derecho de autodeterminación. El Govern, aseguró, "siempre está dispuesto a negociar" con el Estado, pero, según precisó, esa negociación debe ir encaminada a resolver el conflicto político, y eso pasa, a su juicio, por una ley de amnistía y el derecho a la autodeterminación. "Estamos abiertos a la negociación, a cualquier mesa de negociación, siempre y cuando se aborde la resolución del conflicto político, que pasa por la aprobación de una ley de amnistía y el ejercicio del derecho a la autodeterminación", señaló.

Al igual que lo expresado por Borràs, Meritxell Budó señaló que el indulto o la modificación del delito de sedición serían solo "parches que no resolverían el conflicto catalán".

