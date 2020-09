El PNV celebra en diciembre una asamblea que augura continuidad

El PNV ha vuelto a poner en marcha el reloj que detuvieron la pandemia del coronavirus y las elecciones autonómicas. Tras haberse visto obligado a congelar el proceso de renovación de la Ejecutiva, el PNV decidió ayer en su reunión semanal en Sabin Etxea reactivar la reflexión interna a partir del 12 de octubre y culminarla con una Asamblea General que tendrá lugar a mediados de diciembre, los días 12 y 13, donde serán proclamados el presidente del partido y ocho burukides. A la cúpula se le sumarán los cinco presidentes territoriales, que serán escogidos en un proceso que transcurrirá en paralelo al resto de la Ejecutiva, pero desembocará en unas asambleas en distintas fechas, cuando decida cada territorio, porque no se pueden solapar con la general.



El actual presidente del PNV, Andoni Ortuzar, muy escrupuloso con las reglas del proceso, no ha querido desvelar su futuro con el argumento ya conocido de que los burukides no se presentan a la reelección, sino que son las bases quienes los proponen o no. En una entrevista concedida a este periódico a principios de año, aseguró que tomaría una decisión entre la primera y la segunda vuelta de contraste con la militancia si su nombre sale a relucir. Nadie duda de que su nombre será propuesto por las bases, lo que arroja como resultado que el futuro de Ortuzar podría aclararse en un mes, entre el 26 de octubre y el 1 de noviembre, el plazo para que los candidatos acepten o renuncien, si bien el actual presidente no quiere poner el foco en los personalismos y siempre despeja este debate poniendo en valor la reflexión sobre el proyecto, con la novedosa apertura del partido a expertos que no tienen carné del PNV.

Sabin Etxea ha enviado ya la documentación a las organizaciones municipales y extraterritoriales, y ha dejado únicamente en el aire el lugar donde se celebrará la asamblea. Como ya adelantó Ortuzar a este periódico en la entrevista publicada el domingo, se buscarán espacios amplios que sean compatibles con las restricciones de aforo por el coronavirus, y que permitan mantener la apuesta por la reunión presencial y el carácter asambleario del debate, en lugar de la fría vía telemática. El mayor nudo se va a producir en los debates en los batzokis, donde algunos de ellos, por su tamaño reducido, podrían abocar a que parte de la militancia tenga que dirigirse a otros espacios.

El núcleo duro del EBB, donde Mireia Zarate ejerce como secretaria, lo encarnan Ortuzar y burukides como Koldo Mediavilla y Joseba Aurrekoetxea, además de los presidentes en Bizkaia (Itxaso Atutxa), Gipuzkoa (Joseba Egibar), Araba (José Antonio Suso), Nafarroa (Unai Hualde) e Iparralde (Pako Arizmendi). En la entrevista de enero, Ortuzar no vio contestación interna a estos burukides, sino que los detectó perfectamente alineados con el sentir de la militancia. Se espera que sigan cuatro años más. No habrá un giro ideológico, y los principales cambios se centrarán en cómo responder a los retos del futuro, como el cambio climático y las pensiones; y una modificación estatutaria para suspender a los militantes por violencia de género. Ortuzar afrontaría su tercer mandato.

La primera vuelta será entre los días 12 y 25 de octubre. Cada organización municipal propondrá un presidente y seis burukides. Pasarán a la segunda vuelta, del 2 al 18 de noviembre, los que obtengan el respaldo de al menos tres organizaciones. En esa segunda vuelta podrán proponer ya a ocho burukides. Los días 27 y 28 se celebrarán las asambleas territoriales. El proceso culminará en la Asamblea Nacional de los días 12 y 13 de diciembre.

EL CALENDARIO

Las bases. La primera vuelta tendrá lugar entre los días 12 y 25 de octubre. Cada organización municipal propondrá un presidente y seis burukides. El plazo para que los aspirantes acepten o renuncien se abre entre el 26 de octubre y el 1 de noviembre. Pasarán a la segunda vuelta, del 2 al 18 de noviembre, los que obtengan el respaldo de al menos tres organizaciones. En esa segunda vuelta, las bases podrán proponer a ocho burukides. Los días 27 y 28 se celebrarán las territoriales. La Asamblea Nacional tendrá lugar los días 12 y 13 de diciembre.

Paridad. En 2005, se introdujo como criterio a tener en cuenta la paridad de mujeres y hombres.