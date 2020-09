Bildu niega al PNV que trate "Presupuestos por presos"

No ha sentado nada bien en la izquierda abertzale que el PNV haya asegurado que pondrá las cosas fáciles al Gobierno español en la negociación presupuestaria con tal de escenificar que tiene una interlocución en Madrid. El portavoz jeltzale en el Congreso, Aitor Esteban, había vaticinado un día antes que la izquierda abertzale pondrá la "alfombra roja" a Sánchez, y fuentes de la ejecutiva concretaron a este periódico que ven el riesgo de que Bildu negocie a la baja o solo a cambio de los presos, una reivindicación justa pero que no afecta al conjunto de los vascos. Dos portavoces de EH Bildu se pronunciaron ayer al respecto para tratar de desactivar esta lectura que perjudica a la coalición abertzale en su intención de disputar la influencia en Madrid al PNV. El diputado de EH Bildu Oskar Matute dijo que su grupo buscará ampliar los derechos de toda la población, incluidos los de los presos, pero puntualizó que no negociará "Presupuestos por presos", por mucho que eso rompa "algún titular magnífico". La portavoz en el Parlamento Vasco, Maddalen Iriarte, por su parte, negó que vayan a abaratar la negociación.

Matute aseguró que su grupo negociará "por derechos para toda la población, también para los reclusos", según dijo en una rueda de prensa en el Congreso a preguntas de la prensa. "Guste o no guste, entre los derechos de la población también están los de la población reclusa", insistió.

Iriarte, por su parte, aseguró que ve "nervioso" al PNV porque la coalición soberanista "se ha convertido en un actor importante en Madrid". Dijo que EH Bildu no va a "abaratar nada" en la negociación presupuestaria. En una entrevista concedida a Radio Popular-Herri Irratia, dijo que al PNV no le gusta que su coalición tenga "una interlocución sólida y fluida" con el Gobierno español. Propuso entonces al grupo jeltzale "actuar como país", aunque cree que es algo que "el PNV no quisiera hacer ni en pintura".

Se está especulando con que EH Bildu pueda tener un papel en la negociación, pero no está claro. Los rumores se dispararon tras la reunión del grupo con el vicepresidente y líder de Podemos, Pablo Iglesias, y algunas informaciones vinculan los últimos acercamientos de presos con esa supuesta negociación. Preguntada por si este último asunto está relacionado con las negociaciones, Iriarte se limitó a recordar que "una de las primeras cosas que Pedro Sánchez dijo es que iba a dar pasos en el acercamiento" y EH Bildu "ha trabajado, desde luego, para que eso sea así", según dijo.