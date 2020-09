Agus Hernan: "Hay que abordar la política penitenciaria desde una clave humanitaria"

Agus Hernan ha dicho ser consciente de que el debate sobre política penitenciaria genera tensión en Madrid, pero, en una entrevista en Euskadi Hoy de Onda Vasca, ha asegurado que es imprescindible dar pasos en esta mmateria. "Estamos en un nuevo escenario. Vivimos en un estado de derecho que define el camino a seguir nos guste más o menos. En esta cuestión debe primar el interés general. La política penitenciaria debe abandonar el debate político, y tiene que ser abordada desde el ámbito humanitario".

El coordinador del Foro Social Permanente ha denunciado que "se está construyendo un lobby entre medios de comunicación, víctimas y abogados y fiscales, que intenta boicotear el acceso de los presos a sus derechos. Solo pedimos que se cumpla la ley".

Hernan ha reconocido que los "ongi etorri" pueden ahondar en la revictimización de las víctimas, y ha recordado que el Foro Social Permanente aboga porque los recibimientos a presos se realicen en la intimidad. Además, el representante del Foro Social Permanente ha calificado como muy enriquecedoras las reuniones que han mantenido con víctimas. "Son víctimas no organizadas. Una minoría, pero importante. Piden que no se hable en su nombre. No debe haber discriminación legal entre víctimas".

Además, Hernan ha lamentado que esta legislatura no vaya a haber una ponencia de memoria, y ha añadido que a pesar de que en la anterior no se firmaron unas conclusiones finales, sí se dieron pasos importantes.