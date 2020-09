Mendia supedita las cuentas vascas al éxito de los presupuestos del Estado

La secretaria general del PSE y vicelehendakari segunda del Gobierno vasco, Idoia Mendia, dibujó ayer un panorama muy complicado por culpa de la pandemia del coronavirus, cuyo "alcance mundial y consecuencias económicas y sociales no hemos conocido nunca". Reivindicó por ello la "política con mayúsculas y con convicciones" y que los presupuestos del Estado sean aprobados porque "de ellos dependen los de Euskadi y los del resto de las Comunidades Autónomas". "Es el marco en el que nos vamos a mover todos los demás", insistió respecto a unas cuentas estatales de 2021 que ya están siendo objeto de negociación por parte del Gobierno de coalición con el resto de grupos, y ante las que se abren dos posibles vías: la de pactar con los partidos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez, que defiende el líder de Unidas Podemos y vicepresidente segundo Pablo Iglesias; y la de contar con el respaldo de Ciudadanos, opción que ha explorado la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y de la que abomina Iglesias.

Idoia Mendia protagonizó ayer su primera intervención pública tras la constitución del nuevo Gobierno vasco, en el que ejerce de vicelehendakari segunda y consejera de Trabajo y Empleo, y lo hizo en el acto de clausura del X Congreso de JSE-Egaz, celebrado en Donostia. En dicho cónclave fue elegido Víctor Trimiño como el nuevo secretario general de las juventudes socialistas, "una organización centenaria que respira más futuro que nunca", aseguró la líder del partido.

En su discurso, reivindicó que todo el mundo arrime el hombro para sacar adelante unos presupuestos del Estado que "respondan a la realidad que vivimos. Que rescaten a los débiles, que protejan a nuestros mayores y que os ofrezcan oportunidades a los jóvenes". Unos presupuestos, insistió, "para toda España que encajen en el gran proyecto transformador europeo".

De dichas cuentas dependerían las de Euskadi, garantizadas sobre el papel por la mayoría absoluta que suman PNV y PSE en el Parlamento Vasco. Pero Mendia dijo no conformarse y llamó a aglutinar la mayor cantidad de voces posible. Emplazó por ello a "la oposición en Euskadi y a todos los agentes sociales y económicos" para "remar juntos, porque queremos salir de esta y salir todos. A los socialistas no nos basta con gobernar con mayoría absoluta. Cuando se trata de reconstruir Euskadi no sobran ideas".

En este punto, cargó contra los partidos que se han situado en la posición del no a los presupuestos del Estado, sobre todo el PP. "No se han enterado de que estamos en un momento inédito para todos. Hay quienes creen que la política consiste en hacer campañas electorales permanentes, y no es así. La política es saber utilizar los votos que te confía la ciudadanía para influir en las decisiones públicas, las que afectan a la gente", aseveró.

Por ello, la dirigente socialista criticó que "lo que están demostrando algunos partidos con su irresponsabilidad y con su permanente tacticismo es que no saben ni influir, ni transformar ni mejorar nada. Y están jugando de forma temeraria con el futuro del país". Concluyó que "esto no va del éxito de Pedro Sánchez o del Partido Socialista", sino del "éxito del conjunto de la sociedad". Por este motivo, apeló de nuevo a "la responsabilidad y sentido de país de todos. No nos pongamos etiquetas, pongámonos a trabajar juntos para sacar juntos el país".

Acuerdos con todos Idoia Mendia expresó el "orgullo" que siente por sus nuevos cargos en el Gobierno vasco, que comparte con los también consejeros socialistas Iñaki Arriola y Javier Hurtado, y se congratuló por el acuerdo de gobierno suscrito con el PNV. El mismo ha dado lugar a un Ejecutivo "plural y fuerte con una hoja de ruta" dirigida hacia la "reconstrucción social y económica de Euskadi", explicó.

Reivindicó que se trata del proyecto que el PSE presentó en la pasada campaña electoral, donde se comprometió a la "reconstrucción de Euskadi" y a "buscar acuerdos con todos", y aseguró que huiría de toda "estrategia de confrontación. Dije que todos los votos socialistas serán para una Euskadi donde quepamos todos y todos tengan garantizada la salud, un salario digno y la igualdad". Apostó por último por aplicar en todo el Estado la fórmula "cooperar, sumar, colaborar, aportar", y vaticinó que "vamos a ganar a esta pandemia y sus consecuencias".