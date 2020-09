Urkullu cree "injustificada" la huelga de mañana en la Educación vasca

El lehendakari Iñigo Urkullu ofreció ayer su primera entrevista después de que el pasado día 5 jurara en la Casa de Juntas de Gernika su cargo como jefe del Ejecutivo vasco de coalición PNV-PSE. Urkullu compareció ayer en ETB-2, y ante las cámaras y micrófonos del ente público de comunicación ratificó las que fueron sus primeras palabras como reelegido lehendakari. Sin querer engañar a nadie, el jefe del Gobierno vasco aseguró que nos aguardan "meses y años duros" a raíz de la crisis sanitaria y económica, pero, de la misma manera, mostró su total confianza en que "Euskadi saldrá adelante como lo ha hecho en otras épocas de crisis".

Urkullu afronta el que será su tercer mandato, con una situación que reconoció que es mucho más complicada que cuando accedió a Ajuria Enea en 2012. "La situación es mucho más difícil que hace ocho años. Entonces había una recesión, había un nivel alto de desempleo, pero la situación de ahora es más difícil que en aquel momento. Hay una crisis de salud que afecta a la sociedad vasca, estamos ante una pandemia. Es algo desconocido que se presentó de manera imprevista. Hemos tenido que ir tomando decisiones. Además, estamos ante una crisis emocional y una crisis económica. Por todo ello se puede asegurar que sí, que la situación es más difícil que en 2012 y 2013", manifestó el lehendakari, que, sin embargo, señaló que ahora, y con respecto a hace ocho años, "tenemos más experiencia y, sobre todo, tenemos la experiencia de un gobierno de cuatro años de coalición", en referencia al acuerdo renovado con el PSE.

En este sentido, Urkullu tuvo palabras de reconocimiento para el lehendakari José Antonio Ardanza, "que tuvo que asumir el gobierno en una época también de crisis económica, pero también de violencia". Según Urkullu, el lehendakari Ardanza es referencia de muchas cosas, y entre ellas, "el Gobierno de coalición que hizo con el PSE".

El lehendakari planteó las que serán las prioridades de su gobierno a corto, medio y largo plazo. "En este momento la prioridad y el reto es la reconstrucción económica y social ante una crisis que no esperábamos y que ha sido a nivel mundial. Insisto en que lo que nos preocupa ahora es la reconstrucción económica y social. Tenemos que mirar a corto plazo, pero también a futuro y para ello incido en la importancia de las tres i: industria, inversión e innovación", manifestó.

Euskadi logró situar el paro por debajo del 10% y el objetivo ahora es volver a estar en esas cifras. Así, el lehendakari señaló que están trabajando en un plan marco contra el desempleo. "Sabemos que hay muchos sectores que lo están pasando muy mal. Estamos trabajando en la elaboración de un programa marco contra el desempleo al que pretendemos destinar 10.000 millones de euros", aseguró Urkullu, que se mostró firme partidario de ampliar los ERTE ante la crisis. "Soy partidario de prorrogar los ERTE y eso es al algo que he mantenido desde un principio en las reuniones con el presidente del Gobierno español y los encuentros con los presidentes autonómicos".

Educación



Además, consideró "injustificada" la huelga convocada para mañana por los sindicatos de enseñanza vasca, ELA, LAB, STEILAS, CC.OO. y UGT, en demanda de la negociación de medidas de prevención y de contrataciones que garanticen un regreso a las aulas "seguro" ante la pandemia del coronavirus.

A su juicio, la finalidad de este paro "no es la que se dice", sino que detrás hay una motivación de "crítica política" y búsqueda del "tensionamiento" ante el nuevo Gobierno vasco. Por ello, pidió un cambio de actitud para realizar un trabajo común y "arrimar el hombro entre todos" en la actual situación "imprevisible e imprevista". "Hemos puesto todo nuestro empeño y hemos mantenido desde junio 23 reuniones con la comunidad educativa. La semana pasada y mañana mismo (por hoy) el consejero –Jokin Bildarrtaz– seguirá reuniéndose con la comunidad educativa. Por ello creo que es una huelga injustificada. La finalidad de la huelga no es la que se dice. Es la crítica política y el tensionamiento al nuevo Gobierno vasco. Por eso no está justificada", aseguró.

Además, el lehendakari señaló que su Ejecutivo no está pensando en hacer recortes. "No va a haber recortes en los servicios esenciales como salud, educación y protección social. Tendremos que priorizar, pero insisto en que no va a haber recortes en estos servicios esenciales", aseveró el jefe del Ejecutivo vasco.

Con respecto a la situación sanitaria aseguró que "hemos aprendido mucho con lo que pasó en marzo y abril. Somos la comunidad puntera en cuanto a PCR por cien mil habitantes. En mayo ya dije que actuaríamos de manera quirúrgica, pero no con confinamientos. Pero nadie sabe lo que va a suceder. Se decía en primavera que con el calor el virus se debilitaría, pero ha llegado una segunda ola", manifestó.

Con respecto a que ni Nekane Murga ni Cristina Uriarte sigan como consejeras de Salud y Educación, negó que fueran las paganas de las crisis y manifestó su orgullo de haberlas tenido en su gabinete, como a todos los consejeros que ha tenido en sus legislaturas.

"El consejero Bildarratz sigue reuniéndose hoy con la comunidad educativa. Creo que es una huelga injustificada"