“Artur Mas tiene abierta la puerta del PNC si se siente cómodo en nuestro proyecto”

BILBAO – Compiten por un mismo espacio tres partidos: JxCat, PDeCAT y Partit Nacionalista de Catalunya (PNC). ¿Hay sitio para los tres?

—Nuestro proyecto va mucho más allá de ser un proyecto solo independentista. Nuestro proyecto de país quiere incorporar a toda aquella gente catalanista y nacionalista que quiere fortalecer el autogobierno catalán, que pide soberanía fiscal como en Euskadi, que quiere un referéndum pactado, pero al mismo tiempo quiere incorporar a la gente que se siente independentista pero que aboga no por la unilateralidad ni la confrontación como vía para la resolución del conflicto catalán, sino que quiere un pacto con el Estado. Nuestro proyecto va mucho más allá del que propugna Puigdemont, que solo habla de unilateralidad y confrontación y el que plantea el PDeCAT de Artur

¿Qué diferencia al PNC del PDeCAT de Artur Mas?

—Yo me dí de baja del PDeCAT y de mis responsabilidades orgánicas. Tengo muchos amigos en este partido y me cuesta mucho hablar de este partido. El PNC está haciendo un planteamiento mucho más amplio que el PDeCAT con el reto de superar una manera de ver la política en Catalunya reducida a "o eres independentista o no lo eres". Tiene inspiración en el proyecto convergente pero va más allá de lo que era CDC.

Artur Mas, fundador del PDeCAT, no termina de aclarar si continuará en su partido o se pasará a JxCat. ¿Podría recalar en el PNC?

—La oferta política del Partit Nacionalista de Catalunya está abierta a todo aquel que comparta nuestras posiciones. Si Artur Mas se sintiera cómodo en un proyecto que busca fortalecer el autogobierno catalán, aspire a un referéndum pactado con el Estado y al mismo tiempo priorice la recuperación social y económica de Catalunya, por supuesto Mas y quien quiera tendrá abierta la puerta del PNC, pero lo tendrá que decir él.

¿Cómo interpreta el silencio de Mas?

—Me cuesta entenderlo porque su figura y su trayectoria política no suelen permitir este tipo de silencios.

¿Terminarán juntándose PNC y PDeCAT?

—Nosotros no contemplamos ese planteamiento, no hemos venido a eso, porque queremos un proyecto político alternativo en Catalunya, que abrace la centralidad política, nacionalista sin complejos, con nuevos planteamientos para el país. No estamos pensando en coaliciones, alianzas y fusiones porque creemos que el proyecto político del Partit Nacionalista de Catalunya no ha existido antes en Catalunya y tenemos la responsabilidad de plantearlo.