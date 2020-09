Ayuso amaga con adelantar las elecciones en Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, contempla adelantarse a una moción de censura en su contra –opción que ha ganado enteros en los últimos días y que podría prosperar si sumara al PSOE, a Más Madrid y a Ciudadanos– procediendo a una convocatoria anticipada de elecciones autonómicas. Así, Ayuso evitaría que la posible moción le desalojase del Ejecutivo regional, y se jugaría su continuidad en las urnas.

Según señalaron a Efe fuentes del Gobierno de Ayuso, "si la prioridad de otros amenaza la del Gobierno, (la presidenta) tiene potestad para tomar esa decisión", en alusión a un posible adelanto electoral, hipótesis de la que ayer se hicieron eco varios diarios madrileños. "Lamento que hayan contado a algunos medios mi supuesta intención de convocar elecciones coincidiendo con las catalanas. Mi única preocupación es la vuelta al colegio, reforzar la sanidad madrileña y proyectos para reactivar la Comunidad que presido", escribió al respecto la presidenta autonómica en un tuit, en el que no desmiente que la convocatoria de comicios esté entre sus planes.

Es más, el pasado mes de junio la propia Ayuso reconoció públicamente que había sopesado la posibilidad de convocar elecciones anticipadas, pero finalmente la descartó por su elevado riesgo. Ahora, sin embargo, la dirigente del PP recupera la idea al verse acorralada por la posibilidad de la moción de censura, en la que sus socios de Ciudadanos podrían darle la espalda y dejarla caer.

Sorprendentemente, un posible salto adelante de Ayuso hacia elecciones no disgusta en el PSOE, que es quien ha impulsado en los últimos días la opción de la moción de censura. Así, los socialistas madrileños manifestaron ayer que no tiene "ningún problema" con la posibilidad de unos comicios adelantados en la Comunidad. "Nosotros estamos permanentemente dispuestos a asumir la gobernabilidad de esta región en cualquier instante", declaró a los medios el portavoz adjunto del PSOE en la Asamblea, José Cepeda. En Unidas Podemos, sin embargo, no ven con buenos ojos la cita con las urnas y creen que la presidenta "está jugando al despiste".

También criticó un posible adelanto electoral el vicepresidente madrileño y líder de Ciudadanos en la región, Ignacio Aguado, que subrayó que en la situación de pandemia actual llamar a las urnas sería "irresponsable". Aguado, a la baja en las encuestas, opta por agotar la legislatura y pide "unidad" a los grupos políticos.