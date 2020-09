Ortuzar se abre a pactar con C's si no veta al PNV

Una vez arrancado el curso político y solventada en Euskadi la investidura del lehendakari y la formación de Gobierno, el PNV mira ahora hacia la negociación presupuestaria en el Estado, en la que Pedro Sánchez se juega el futuro de su Ejecutivo y de los fondos europeos para la reconstrucción poscovid-19. A este respecto, los jeltzales, aunque prefieren que para el acuerdo de las Cuentas de 2021 se anteponga a ERC como socio, se abren también a que sea Ciudadanos quien desbloquee la votación en el Congreso.

Según expresó ayer el presidente del EBB, Andoni Ortuzar, en una entrevista en Onda Vasca, su formación está preparada para participar en una negociación con los de Inés Arrimadas, siempre que no pongan "ninguna cláusula anti-PNV" y haya un rumbo fijo y un proyecto sólido para el desarrollo de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Así, reiteró la disposición del PNV a colaborar en "una época política complejísima" y que exige "responsabilidad", pero condicionándolo a que el Gobierno español ponga sobre la mesa un planteamiento "justo para lo que necesita Euskadi".

El líder jeltzale reconoce que la relación durante la pandemia con el Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos no ha sido "ni plancentera ni fácil" y asegura que, a la hora de negociar en las próximas semanas los Presupuestos del Estado español, tampoco condiciona nada el haber vuelto a formar Gobierno con los socialistas en la CAV. "Hemos tenido Gobiernos de coalición con el PSE y nos hemos enfadado con Sánchez también sin ningún complejo cuando ha hecho falta", explicó en este sentido Andoni Ortuzar que, en cualquier caso, se abrió a negociar lo que sea necesario, consciente de que el visto bueno del PNV en el Congreso será imprescindible para la aprobación de los Presupuestos, se hagan con ERC o con Ciudadanos. "Esta época va a necesitar mucha responsabilidad, mucho saber hacer y ahí el PNV va a estar dispuesto a colaborar, pero siempre que se den unos parámetros", defendió.

Dentro de esos parámetros, Ortuzar citó la "coherencia" política. "Da la sensación de que en Madrid hay una inmediatez, una falta de previsión. Cada día se levantan con una idea maravillosa que les dura 24 horas porque, al día siguiente, esa idea se ha topado con el muro de la realidad y ya no vale", criticó el presidente del EBB, antes de reclamar al Gobierno español que desarrolle políticas "a medio plazo" en estas circunstancias". Por ello, de cara a las futuras Cuentas, en el PNV confían en que los proyectos sean serios y que aborden con coherencia las ayudas europeas, "tan importantes para un país como Euskadi".

De esta forma, Andoni Ortuzar espera que llegue desde el Estado "una propuesta razonable" en la que el PNV pueda realizar aportaciones. "Es bueno para todo el mundo que las instituciones tengan Presupuestos, pero tienen que tener una lógica, un para qué; y ahí es donde el PNV va a ser bastante pesado", detalló.

Ortuzar cree además que Pedro Sánchez no va a repetir actitudes del pasado que tensionaron la relación con los jeltzales, que son uno de los socios principales del actual Ejecutivo. En el PNV constatan que el gabinete del PSOE y UP ha cambiado de actitud en los últimos meses con respecto al estado de alarma o las restricciones por el covid-19, que ahora recaen en las comunidades autónomas.

"Probablemente, Sánchez se habrá dado cuenta de que teníamos bastante razón. De hecho, ahora ha venido a articular lo que nosotros proponíamos, que en cada sitio hubiera estado alarma, si hubiera necesidad de hacer una cosa tan extraordinaria, gestionado por las autoridades naturales de cada zona, en nuestro caso, de nuestro país", argumentó el presidente del EBB en relación al cambio de postura adoptado por La Moncloa.

Posible veto de C's



Respecto a los grupos parlamentarios con cuyos votos pueden salir adelante los PGE, el presidente del PNV no veta a Ciudadanos –tal y como sí hace Esquerra– y recuerda que ya votó a favor junto a los naranjas de los últimos Presupuestos de Mariano Rajoy en 2018, actualmente vigentes. De cualquier manera, a Ortuzar no le extrañaría que por parte de Inés Arrimadas llegara alguna "cláusula anti-PNV". Así, le ha parecido "escuchar en algún momento" a C's que intentaría una exclusión de los jeltzales."Si la hay, el PNV no estará, evidentemente. Nadie va a coartar nuestra capacidad de negociación y menos un partido que no fue de los que llevó a Pedro Sánchez a la Moncloa", concluyó.

Ayer mismo, el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, suscribió también esa tesis y aseguró que "siempre es preferible" contar para la votación presupuestaria con las formaciones que en enero apoyaron la investidura de Pedro Sánchez. En cualquier caso, el también ministro de Transportes explicó que en la negociación para las Cuentas del año que viene participarán todos los grupos parlamentarios que muestren "disposición a colaborar y ánimo cooperativo".

