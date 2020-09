Martin Villa declara hoy por doce crímenes franquistas

Madrid – El exministro del Interior Rodolfo Martín Villa declara hoy ante la jueza argentina María Servini, acusado de 12 muertes ocasionadas por disparos de las Fuerzas y Cuerpos del Seguridad del Estado que él dirigía cuando estaba al frente del departamento (1976-1979). Lo hará por vía telemática desde la Embajada de Argentina en el Estado español a las 16.00 horas para responder ante la magistrada que investiga supuestos crímenes de la dictadura franquista y en los primeros años de la Transición.

La denominada "querella argentina" atribuye a Martín Villa delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad por las cinco muertes en un desalojo policial en Gasteiz el 3 de marzo de 1976. También le imputa seis muertes entre 1976 y 1977, durante su mandato al frente de Interior, y otra en Iruñea en San Fermín de 1978.

Fuentes de su defensa sostienen que en más de seis ocasiones el exministro ha solicitado declarar ante la jueza desde que esta le imputara en octubre de 2014, pero no ha sido posible hasta ahora. Y destacan que desde que conoció la orden de detención de ese año, Martín Villa no ha querido "protegerse" con la Ley de Amnistía de 1977 ni ampararse en la prescripción de los hechos, ni tampoco en el rechazo del Gobierno a la solicitud de extraditarle ni en la negativa de los jueces españoles a las peticiones de la jueza para interrogarle en España.

Su declaración se produce después de hacerse público que el exministro ha aportado a la causa una serie de cartas, a título individual, de exlíderes políticos y sindicales, elaboradas este verano como muestra de apoyo a su carrera política, junto a un escrito en el que responde ya a las acusaciones. Entre ellas, destacan las de los cuatro últimos expresidentes del Gobierno: Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, así como del alto representante de Política Exterior y Seguridad de la Unión Europea, Josep Borrell. Aunque ayer Bruselas desmintió el apoyo de este último.

La misiva de González comienza con "he conocido con asombro e incredulidad el procedimiento incoado contra Martín Villa" cuya comportamiento al frente del Ministerio de Gobernación "fue impecable y fuertemente comprometido con el respeto al estado de Derecho, su preservación y su desarrollo". También Zapatero alaba la figura del exministro que contribuyó a "afianzar el nacimiento de la democracia en mi país. No tengo duda de que esa y no otra es precisamente la huella que él deja".

Desde la Coordinadora Estatal de apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del franquismo ven este movimiento como "un intento burdo y grotesco de ejercitar una presión política" sobre la jueza Servini que resulta "inaceptable desde cualquier punto de vista estrictamente jurídico-procesal" ya que el momento para presentar dichos testimonios ha sido elegido cuidadosamente por éste. Por su parte, después de que desde Unidas Podemos y el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, calificaran la carta de "vergüenza"; IU también arremetió ayer contra los cuatro expresidentes por "sus vergonzosas cartas" que demuestran, en su opinión, que "se prestaron a mantener la impunidad del franquismo durante sus mandatos".

Eurodiputados señalan a Borrell Por su parte, un grupo de eurodiputados de PNV, EH Bildu, JxCat, ERC, Catalunya en Comú, IU y Podemos remitieron un escrito a la Comisión Europea en el que preguntan si este organismo aprueba el apoyo de Borrell al "exministro franquista, y cuestionan si cree que dicho respaldo "va en contra de lo aprobado por el Parlamento y una de las líneas estratégicas de la Comisión", en alusión a la resolución aprobada por la Cámara europea el 25 de octubre de 2018 sobre el auge de la violencia neofascista en Europa y al programa Europa con los ciudadanos 2014-2020, que incluye la acción específica Memoria histórica activa de Europa. La Comisión Europea replicó que es "absolutamente falso" que Borrell haya firmado esa misiva.

"Esos expresidentes se prestaron a mantener la impunidad del franquismo" esther lópez Responsable federal de Memoria de IU