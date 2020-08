El PNV reitera su rechazo al Decreto sobre el uso remanente de los ayuntamiento

El Grupo Vasco en el Congreso ha insistido este lunes en su rechazo al Real Decreto Ley que regula el uso del remanente de los ayuntamientos aprobado por el Gobierno español en Consejo de Ministros a principios del mes de agosto porque "no es lógico ni de sentido común", porque "considera a las entidades locales como menores de edad" y porque, además, "no tiene en cuenta los regímenes forales", según ha informado el PNV.



?? Retahíla de @Idosagasti a la Ministra de Hacienda sobre el plan de remanentes de los Ayuntamientos: "¿Esto es a lo máximo que pueden aspirar los ayuntamientos? ¿Tenemos que asumir una política de resignación? Los políticos estamos para cambiar leyes y dar respuestas". pic.twitter.com/rnuzha6P6S — EAJ-PNV Congreso (@EAJPNV_Congreso) August 31, 2020

En la Comisión de Hacienda del Congreso en la que ha comparecido la ministra, María Jesús Montero, la diputada jeltzale Idoia Sagastizabal ha asegurado quey ha añadido que es "un remiendo" que evidencia que el Gobierno español "no tiene voluntad política" para modificar la Ley de Estabilidad y el artículo 135 de la Constitución cuando este último artículo "no sería posible si previamente un Gobierno socialista no la hubiera modificado de forma exprés en agosto" de 2011."Lo que nos parece más grave es que parece quey mucho menos la Constitución desde el momento en que están solicitando esa cesión de la totalidad de los remanentes de los Ayuntamientos por 15 años y su devolución a partir de 2022, manteniéndolos cautivos dos años", ha criticado Sagastizabal, tras recordar que existen mayorías en el Congreso para realizar esas modificaciones legislativa.Sagastizabal ha preguntado si "esto es a lo máximo que puede aspirar un ayuntamiento". "Los políticos estamos para modificar leyes y para dar respuestas a la ciudadanía", ha señalado.Por último, la diputada jeltzale ha censurado que el Ministerio de Hacienda trate de "responsabilizar o culpar" a los grupos parlamentarios de las consecuencias negativas de la no aprobación de este Real Decreto Ley. "Nos quieren trasladar la espada de Damocles cuando lo cierto es que no ha habido diálogo ni empatía suficiente para llegar a acuerdos satisfactorios", ha dicho.