La Guardia Civil denuncia a los convocantes del Ospa Eguna en Altsasu

El alcalde de Altsasu, Javier Ollo, ha rechazado este lunes las críticas recibidas desde la derecha por la celebración este sábado del Ospa Eguna, cuyos organizadores van a ser denunciados "por incumplimiento de la normativa sanitaria", y ha recordado al PP que durante su mandato también se celebraba este acto.

En esta edición del Ospa Eguna, una jornada de actos en contra de la presencia de la Guardia Civil en el valle, se celebró una marcha por las calles del pueblo con asistencia de unas 400 personas, ha informado a Efe la Delegación del Gobierno en Navarra.

La Guardia Civil, que vigiló esta marcha para comprobar que se cumplía la normativa, ha decidido finalmente denunciar a los convocantes del Ospa Eguna porque en el acto "no se respetaron las medidas de seguridad sanitaria", en concreto "el uso de mascarillas por todos los participantes y el respeto de distancias de seguridad".

También se les ha denunciado "por no haber comunicado el acto previamente" a la Delegación del Gobierno y "por gestos obscenos" hacia la Guardia Civil durante la marcha.

El alcalde de Altsasu, de Geroa Bai, ha comentado que, viendo las imágenes del pasado sábado, no entiende "semejante tratamiento mediático" del acto, sobre todo, ha dicho, teniendo en cuenta que la Audiencia Nacional había dictaminado que "no ha lugar" su prohibición.

"Estamos hablando de un acto en el que se lleva a cabo una reivindicación política que es legítima y es legal; otra cosa son las formas que puedan utilizar o no, que desde luego a mí no me gustan", ha afirmado.

Ollo ha explicado que autorizó el "pasacalles" solicitado por los convocantes, de acuerdo a la normativa en vigor, también la sanitaria, y el acto "se desarrolló sin ningún tipo de incidente, lo cual, como alcalde, es con lo que me quedo".

"¿Merece semejante tratamiento mediático por parte de algunos medios de comunicación este acto, teniendo en cuenta las imágenes que vimos? Sinceramente, yo creo que no", ha insistido Ollo, quien ha resaltado que, "teniendo en cuenta que la reivindicación como tal no es ilegal, el evento no puede ser no autorizado".

En este sentido, ha indicado al presidente del PP, Pablo Casado, que, cuando gobernó su partido, desde 2011, y la Delegación del Gobierno en Navarra era del PP, "se ha celebrado el Ospa Eguna todos los años".

Además, ha puesto de relieve que, tanto en 2019 como en 2020, "la Audiencia Nacional ha dicho que en principio, con carácter previo, no se puede prohibir el acto tal y como está planteado".

Ollo ha recibido este lunes la solidaridad y apoyo de la portavoz parlamentaria de Geroa Bai, Uxue Barkos, expresidenta del Gobierno de Navarra, quien ha mostrado su "orgullo político" hacia el alcalde de Altsasu, por las "tensiones y amenazas" recibidas.