Urkullu llama a ser "agentes concienciadores" ante los que incumplen medidas

El Lehendakari, Iñigo Urkullu, ha llamado este martes a los ciudadanos vascos a ser "agentes concienciadores" ante los que incumplen medidas o se comporten "de manera responsable" ante la pandemia del coronavirus. "Todos somos vulnerables, no podemos mirar hacia otro lado ni debemos pensar que esto solo va a con las personas mayores o con colectivos de vulnerabilidad", ha asegurado.

Tras el Consejo de Gobierno celebrado este martes, Urkullu ha recordado que en julio se han tenido que hacer "intervenciones quirúrgicas" en diversos municipios, en cumplimiento del plan 'Bizi Berri' del Gobierno Vasco, de nueva normalidad ante la pandemia.

Tras recordar que este Plan está consensuado con el Gobierno de Pedro Sánchez, ha recordado que permite a Euskadi adoptar las decisiones que considere "pertinentes" en función de la evolución del coronavirus.

"Creo sinceramente que tenemos que adquirir hábitos y compromisos nuevos, diferentes a los hábitos y compromisos que eran periodo pre-covid. Lo que está sucediendo este verano es que en muchos de los casos lo hábitos y comportamientos que estamos siguiendo como sociedad son 'periodo pre-covid'. Y tenemos que concienciarnos de que el virus está entre nosotros", ha apuntado.



Preservar la salud

A su juicio, "hay que convivir con el virus", lo que supone "preservar la salud de cada uno" de los ciudadanos. "Todos y todas somos vulnerables a la afección del covid-19. No podemos mirar hacia otro lado. No debemos pensar que esto no va con nosotros, que solo va a con las personas mayores, con las personas de colectivos de vulnerabilidad, de riesgo. No, es un virus que es una pandemia", ha indicado.

Por ello, espera que, "de una vez por todas", la sociedad lo interiorice que es un virus con el que se va a tener que convivir "por mucho tiempo y esto supone que hay que adquirir otros hábitos y otros compromisos".

Por último, ha insistido en que ya se advirtió de que se podrá actuar quirúrgicamente en ciertos municipios. De esta forma, ha realizado una apelación a la "concienciación individual y colectiva". "Cada una de nosotras y de nosotros puede ser agentes concienciadores ante las personas que incumplan las medidas o que vean que no están comportándose de manera irresponsable ante esta situación", ha añadido.