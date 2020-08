Vox tendrá un tercio de tiempo para intervenir y un solo asesor

La ultraderecha de Vox va a tener un poco más difícil mediatizar el debate político en Euskadi. Todos los partidos salvo la propia Vox y PP+C's, que no ha participado en las negociaciones, han alcanzado un acuerdo que no es estrictamente un cordón sanitario, pero que sí va a limar el número de asesores y turnos de intervención de la única parlamentaria del partido, Amaia Martínez, por estrictos criterios de proporcionalidad y por entender que con los parámetros actuales podía tener una cobertura sobredimensionada.

Según las fuentes consultadas por este periódico, PNV, EH Bildu, PSE y Elkarrekin Podemos han alcanzado un acuerdo que se presentará hoy en la Mesa, y en función del cual el Grupo Mixto, del que forma parte Vox en solitario, no va a tener ya tres asesores (le correspondían dos por grupo y uno por portavoz), sino que la cantidad de asistentes fijos se dejará en uno por grupo, y el resto se asignará siguiendo unas horquillas por número de parlamentarios que empezarán a partir del cuarto, de manera que Vox no conseguirá ninguno extra porque solo tiene una representante. En cuanto a los turnos de intervención, se rebajarán a un tercio; y las iniciativas, a un sexto. Se ha elegido un sexto porque seis es el número de representantes que tienen los dos grupos más pequeños de la Cámara, tanto Elkarrekin Podemos como PP+C's.

Este reparto se negocia en cada legislatura, y se hace con amparo reglamentario, porque la Mesa y la Junta de Portavoces tienen la atribución para regular el personal y los turnos de intervención. El criterio utilizado, según insisten las fuentes consultadas, ha sido de estricta proporcionalidad y representatividad, y con respeto a los 4.722 votantes de Vox en Araba, una realidad que no se pretende borrar. Los grupos habían llegado a la conclusión de que el desajuste que iba a generar el reparto vigente hasta la fecha no era asumible. Con los criterios vigentes hasta ahora, por un lado, con un solo escaño Vox hubiera tenido tres asesores y, si se aplicara la misma proporción con el PNV, con 31 parlamentarios debería tener la cifra astronómica de 93 asistentes, una auténtica cohorte. En la anterior legislatura, el PNV tuvo 12 y ahora va a tener 13. En cuanto al volumen de iniciativas, existía el riesgo real de que Vox capitalizara la actividad parlamentaria con sus iniciativas sobre la ilegalización de los partidos abertzales, la supresión del autogobierno u otros debates que pueden tensionar a la sociedad en materia de derechos sociales, inmigración o violencia contra la mujer en clave regresiva, que no son representativos de la mayoría social vasca. Vox podrá introducir una iniciativa (proposición de ley, no de ley o moción) cada tres plenos ordinarios, y una interpelación y cuatro preguntas cada tres plenos de control. Por tanto, en cuanto a los tiempos de intervención, tendrá un tercio.

reglamento



El acuerdo bebe del pacto alcanzado entre PNV, PSE y Elkarrekin Podemos para conformar la Mesa desde los principios del pluralismo, la representación y la proporcionalidad, y para ello se comprometieron a revisar lo que fuera necesario desde la Mesa y la Junta de Portavoces, en aplicación del reglamento. Ese reglamento, en su artículo 28, recuerda que los grupos parlamentarios tendrán un número de asesores acorde con su respectiva representación, y la decisión la tomará la Mesa previo acuerdo de la Junta de Portavoces.

Los grupos han corregido lo sucedido en anteriores legislaturas con Gorka Maneiro, el representante de UPyD. En ese momento, tuvo tres asesores y los firmantes admiten que no se actuó y no fue justo, pero creen que el error no debe repetirse.

Los acuerdos se han formalizado en dos documentos a los que ha tenido acceso DEIA. Por un lado, cada grupo parlamentario podrá incluir en el orden del día hasta dos iniciativas. El Grupo Mixto, al contar con un solo miembro, podrá incluir una iniciativa cada tres plenos ordinarios. El Grupo Mixto, además, podrá incluir una interpelación y cuatro preguntas orales cada tres plenos de control. Por otro lado, en cuanto a los asistentes por grupo, Vox tendrá 1, PP+C's y Elkarrekin Podemos dispondrán de 5 cada uno, el PSE tendrá 7, EH Bildu contará con 10, y el PNV tendrá 13. En total, la cifra asciende a 41.