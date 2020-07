Sánchez ruega a Urkullu que vaya al foro de presidentes a cambio de la Comisión Mixta

Salvo sorpresa de última hora, nada va a evitar que la Conferencia de presidentes autonómicos mañana en La Rioja cuente con la ausencia del lehendakari en funciones, Iñigo Urkullu. Ni siquiera la carta enviada ayer por el presidente del Gobierno español rogándole su asistencia va a hacer mella en Urkullu que insiste en la urgencia de poner fecha para la celebración de la Comisión Mixta del Concierto Económico, foro bilateral en el que se debe establecer el margen de endeudamiento de las instituciones vascas y el nivel de déficit.

En la misiva, Sánchez traslada al lehendakari la "necesidad" de la reunión, en la que pretende informar a los diecisiete jefes de los ejecutivos autonómicos del plan de reconstrucción marcado por el reciente acuerdo entre los líderes europeos y que contempla un fondo de 750.000 millones de euros para la reactivación de la UE, de los que 140.000 corresponderán al Estado español.

El presidente español asegura que la voluntad de su ejecutivo es "actuar de forma sensible a las necesidades y peticiones fundamentales" de las administraciones autonómicas y pide idéntica comprensión hacia su "esfuerzo por arbitrar los distintos intereses para alcanzar un sistema que permita garantizar la solidaridad entre territorios". Más allá de estas generalidades, Sánchez no ha detallado ni ha trabajado con las autonomías las cuestiones que pudieran afectar a cada una de ellas y se limitarán a anotar las decisiones adoptadas por el Ejecutivo. La ley 40/2014, en su artículo 146, prevé que estas Conferencias autonómicas sean "preparadas y se vean asistidas por un comité preparatorio, integrado por un ministro y un consejero por comunidad autónoma", un extremo que no se ha producido en esta convocatoria.

El lehendakari ha comunicado en los últimos días que no tiene previsto acudir a San Millán de la Cogolla porque considera que se debe convocar antes la Comisión Mixta del Concierto Económico. En este foro se debe fijar el techo de deuda y el margen de déficit sobre el que debe regirse el Ejecutivo vasco para preparar la senda de gesto y los Presupuestos del próximo año y, por tanto, son claves para empezar de inmediato a dar respuesta a las devastadoras consecuencias de la pandemia por la covid-19.

La carta esta remitida por correo electrónico con fecha de ayer, prácticamente al mismo tiempo que se filtraba a los medios de comunicación. En el texto Sánchez dice comprender "las cuestiones" que le ha manifestado Urkullu respecto a la convocatoria de la Comisión Mixta, pero, tras rogarle "que comprenda las circunstancias que ha sufrido el país", reitera su firme compromiso con su celebración "en el plazo más breve posible".

En este sentido, le recuerda que los equipos de ambos Ejecutivos "vienen trabajando ya en las cuestiones que tienen que ver con los objetivos de déficit y deuda". Además, traslada a Urkullu que su intención es "seguir trabajando ahora y en el mes de agosto, si es necesario".

La carta de Sánchez responde a la enviada esta semana por el lehendakari en la que, además de confirmarle su negativa a asistir a la Conferencia de presidentes, le detalla las sucesivas peticiones a lo largo de los últimos meses para convocar la Comisión Mixta y le recuerda que la última vez que este foro se reunió el pasado 11 de marzo, las partes se comprometieron a convocar cuanto antes una nueva reunión. Las dilaciones de Sánchez son entendidas desde Lehendakaritza como un ninguneo a la relación bilateral y sobre todo una desatención a la necesidad perentoria para el Ejecutivo vasco de conocer su margen de deuda. Recuerdan además que no se trata de cobrar sino de endeudarse y que son las instituciones vascas las que hacen frente a la deuda.

Sánchez recuerda al lehendakari que, durante la alerta sanitaria, "siempre ha demostrado un espíritu de unidad y colaboración leal", al que dice haber correspondido. "Sigamos demostrando que la cogobernanza y la cooperación son las vías que nos conducirán a la superación de las difíciles circunstancias a las que nos enfrentamos", concluye la carta.

Reunión. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer en el Congreso que a finales de agosto habrá otra Conferencia de presidentes autonómicos para preparar la vuelta a los colegios. Pedro Sánchez destacó la relevancia de la coordinación con las comunidades autónomas y la voluntad de colaboración de su Gobierno con todas ellas. En un contexto de "rebrotes" de contagios, el presidente defendió la coordinación y la colaboración con las comunidades autonómicas.