Podemos emplaza a Urkullu a ir a la Conferencia de Presidentes

Al lehendakari Iñigo Urkullu se le suman las voces de la oposición que le emplazan a que este próximo viernes, 31 de julio, acuda a San Millán de la Cogolla (La Rioja) a una nueva edición de la Conferencia de Presidentes convocada por Pedro Sánchez, en la que se dirimirá el futuro de 140.000 millones de euros del fondo de reconstrucción que Europa prevé para España, de los que la Comunidad Autónoma Vasca poco rascará frente a otras autonomías por su diferente ligazón con el Estado. Ayer fue la líder de Elkarrekin Podemos-IU, Miren Gorrotxategi, quien emplazó a Urkullu a levantar su negativa a asistir a la cita. "Es el momento de construir y no de mirarse al ombligo", resumió la dirigente de la formación morada.

Gorrotxategi, quien se enfrentara a Urkullu en la contienda electoral el 12 de junio y sacara unos pobres resultados para el partido morado –pasó a perder seis escaños, dejándose por el camino más de 85.000 votos– animó al lehendakari a acudir a la reunión, a pesar de que el Urkullu asegurara que no acudirá a la llamada de Pedro Sánchez salvo que se convoque antes una Comisión Mixta de Concierto Económico que acuerde de forma previa "la capacidad de endeudamiento como consecuencia de la caída de recaudación" con la que contaría la CAV para 2021. Es una condición a la que ha aludido el líder del Gobierno vasco para estar en el cónclave, en el que poco a poco se van abriendo grietas debido a las divergencias que afloran entre autonomías. Así, a la negativa de Urkullu se suma la del president Quim Torra –por un motivo diferente, eso sí–, y si espera que el bloque formado por los dirigentes del PP ponga las cosas difíciles a un presidente español que arribó de Bruselas con el pecho henchido. Gorrotxategi se suma a las voces del gobierno español –PSOE y Unidas Podemos– e invita al lehendakari ir, pero por ahora parece que Urkullu prefiere esperar a los acontecimientos.

Sea como fuere, Gorrotxategi censuró ayer la negativa del lehendakari Urkullu a acudir, tal y como lo hizo la secretaria general del PSE Idoia Mendia apenas un día antes. La dirigente socialista consideró que Urkullu pierde una buena oportunidad para traerse a Euskadi unos millones extra. Es un mensaje idéntico al lanzado por la dirigente morada ayer, quien en una entrevista en Ser Euskadi apeló a que el Urkullu revierta su posición y eche una mano a la negociación. De hecho, atribuyó la postura del dirigente vasco a cuestiones "partidistas", más que a las necesidades de la CAV. "Es el lehendakari permanente enfadado con el presidente Sánchez", afirmó. "Son cuestiones partidistas que en este contexto de tener que hacer frente a una crisis social y económica grave no son buenas", contemporizó Gorrotxategi, para añadir que, por ello, "evidentemente debería acudir porque es el momento de construir y no de mirarse al ombligo permanentemente".

negativa de Urkullu



Este el segundo llamamiento que la oposición realiza a Urkullu para que asista a un cónclave territorial a la cita en la que el que el Estado regará de millones a las autonomías, aunque aún se desconoce el techo de gasto con el que contará la CAV de cara al 2021, un año en el que Lakua debe abordar su primer presupuesto de la legislatura recién abierta. No se ha acordado la capacidad de endeudamiento como consecuencia de la caída de recaudación provocada por el coronavirus –que la Hacienda vasca ya ha contabilizado en un desplome del PIB del 20%, lo que supone todo un golpe en la línea de flotación de la economía de la CAV– y en el no participando del tramo de los 5 millones del Fondo extraordinario no reembolsable. Urkullu, al igual que otros líderes del PNV, ya ha dicho que no acudirá a la reunión entre presidentes autonómicos si no se convoca una Comisión Mixta de Concierto Económico. La pelota está así sobre el tejado de Sánchez.

