Suso: "Debería ser posible la reedición de un gobierno de coalición"

José Antonio Suso ha asegurado que todo indica que se reeditará un gobierno de coalición entre PNV y PSE. En una entrevista en Euskadi Hoy de Onda Vasca, el presidente del Araba Buru Batzar del PNV ha señalado, sin embargo, que todavía hay que sentarse a negociar. "No es una cuestión de reparto sino de contenido del acuerdo. El PNV y el PSE tenemos experiencia en pactos en común".

El jeltzale no cree que la propuesta de Odon Elorza para abrir un debate sobre la conveniencia de reeditar el gobierno de coalición, vaya a tenerse en cuenta por la dirección socialista. "A Odon Elorza le gusta salir en los medios de comunicación porque su papel político en Euskadi se ha visto reducido. No sé si tiene posibilidades de que las ejecutivas de su partido le hagan caso".

Suso ve muy difícil llegar a acuerdos de gobernabilidad con EH Bildu aunque no descarta pactos puntuales con la coalición abertzale ahora que se abre un periodo libre de citas electorales. El responsable de los jeltzales alaveses ha dicho que la mano del PNV está tendida a todos los grupos parlamentarios para llegar a acuerdos, con una excepción: Vox. "La abstención ha favorecido a Vox. Ha bajado el precio de los parlamentarios. No hay que llegar a acuerdos con esa formación. No hay que blanquearlos como ha ocurrido en Andalucía o Madrid".

Además, el presidente del Araba Buru Batzar del PNV ha destacado que su formación desea conformar un gobierno lo antes posible por lo que el nuevo ejecutivo podría echar a andar en septiembre. Sin embargo, el dirigente jeltzale ha destacado que mientras tanto, el gobierno en funciones seguirá trabajando y "no hará dejación a la hora de tomar decisiones".