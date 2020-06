Murga: "No es necesario que todo el mundo que quiera ir hoy a Cantabria lo haga"

Nekane Murga, en una entrevista en Euskadi Hoy de Onda Vasca, se ha mostrado preocupada por que se puedan relajar las medidas de prevención y ha apelado a la responsabilidad individual, manteniendo la distancia y usando mascarilla, para evitar que el virus se vuelva a propagar. "No es necesario que hoy todo el mundo que quiera ir a Cantabria lo haga. Tampoco que con el buen tiempo todo el mundo vaya a la playa el fin de semana. Me preocupa que se vayan relajando las costumbres, que creamos que está controlado" ha dicho la consejera.

Murga ha asegurado que los brotes detectados en los hospitales de Basurto y Txagorritu están bajo control, y ha destacado la importancia de que "los nuevos casos hayan sido identificados estando ya en aislamiento. Esto ha demostrado la capacidad del sistema de detección. Hemos hecho más de 6.000 PCRs a personas sospechosas".

La responsable del departamento de Salud afirma que no hay que confiarse ante el futuro porque son muchas las incógnitas que deja el virus. "No sabemos cómo se va a comportar el virus en otoño ni cómo va a convivir con otros virus. Ahora estamos mejor preparados. Sabemos cómo diagnosticarlo, cómo tratarlo mejor, cómo organizar nuestros hospitales. Tenemos que tener temor, prepararnos y no confiarnos. No hay tregua" ha añadido Nekane Murga.