El lehendakari pide no suplantar foros con la conferencia semanal

Bilbao – El Gobierno vasco nunca ha sido un gran aficionado a las conferencias de presidentes con el mandatario español de turno y los responsables autonómicos. Euskadi tiene su propio cauce para tratar las relaciones financieras con el Estado en la Comisión Mixta del Concierto Económico, y para el resto de cuestiones, si son sectoriales y afectan a debates concretos sobre la sanidad o la educación, cree que los órganos adecuados son las reuniones entre el ministro del ramo y los consejeros autonómicos. En ese contexto, ahora que el estado de alarma por el coronavirus tiene las horas contadas y ya se han celebrado catorce videoconferencias semanales de presidentes lideradas por Pedro Sánchez, el lehendakari Urkullu pidió ayer una "reflexión" sobre la continuidad de este foro, en el que "no se adoptan decisiones" y solo se plantean reflexiones. Urkullu fue más allá, dejó en el aire su presencia en la nueva cita que está prevista para finales de julio a la espera de que se concrete su finalidad, y avisó de que este foro "no puede suplantar otros órganos", como los bilaterales en materia fiscal con Euskadi, o los multilaterales con otras comunidades, o el propio Senado, que es en teoría la Cámara de representación autonómica.

Sánchez tiene previsto celebrar una nueva reunión de presidentes tras las elecciones vascas y gallegas del 12 de julio, y es muy probable que se limite a escenificar el cierre final del ciclo por el coronavirus, sin que se traten los fondos autonómicos o el plan de reconstrucción que pretende impulsar Sánchez. Se trataría de hacer oficial el cierre del estado de alarma con un última reunión que sería presencial. A partir de ahí, el lehendakari, que no descarta acudir pero aún estudia su presencia a falta de los detalles, quiere que todo vuelva a su cauce natural y se respeten los órganos bilaterales y multilaterales que ya existen.

La conferencia de presidentes, de hecho, había sido hasta ahora prácticamente un órgano en desuso. El expresidente Rajoy, del PP, convocó una cita en 2017 para abordar la financiación autonómica y el lehendakari no acudió porque Euskadi tiene ya su cauce propio en la Comisión del Concierto (la CAV y Nafarroa no entran en el sistema de régimen común por su foralidad). El cónclave no se convocaba desde el año 2012. Este foro suele prestarse también a la polémica con Catalunya, que suele declinar su presencia. La falta de asistencia de Urkullu también ha sido objeto de alguna discrepancia interna dentro del gobierno de coalición con el PSE. Una vez superado el estado de alarma, Urkullu cree que la reunión de máximo nivel entre los presidentes tendría sentido si se trataran cuestiones como el modelo de Estado o un plan de reconstrucción, pero no debates sectoriales. Para otros asuntos, este foro podría no ir más allá de la mera fotografía y ha perdido sentido ahora que Sánchez no puede escenificar su mando único.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el lehendakari dijo que "habrá que reflexionar porque hay foros bilaterales y multilaterales". "Hay ámbitos de relación bilateral donde hay que preservar la singularidad de nuestro autogobierno, que está reconocida en la Constitución. Hay órganos multilaterales en los que se puede reflexionar sobre cuestiones que han aparecido en la conferencia de presidentes como el fondo no reembolsable de 16.000 millones, donde los presidentes han reivindicado que se traslade al Consejo de Política Fiscal y Financiera", dijo, sobre las comunidades de régimen común, mientras Euskadi tiene su propio foro en la Comisión del Concierto.

participar o no En función del objetivo que se dé a la conferencia, Urkullu reflexionará sobre su "participación". "No puede suplantar a otros órganos como el Senado", aclaró. Si se hablara de financiación, el lehendakari cree que no cabe que Euskadi acuda. Sobre el fondo de reconstrucción vasco, aclaró que las bases de trabajo las articuló el viernes con los diputados generales pero, con las elecciones de julio, será el próximo Gobierno vasco quien articule las medidas.