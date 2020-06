Gorrotxategi critica la "sumisión" del PSE y el "derrotismo" de Bildu

Bilbao – Miren Gorrotxategi cargó ayer contra los dos partidos con los que aspira a formar un tripartito de izquierdas que desaloje a Iñigo Urkullu del Gobierno vasco tras las elecciones al Parlamento Vasco del próximo 12 de julio. La candidata a lehendakari de Elkarrekin Podemos ve alejarse esa posibilidad cada día que pasa a la luz de las declaraciones de unos y otros sobre esta posibilidad y lamentó ayer la "sumisión" del PSE y el "derrotismo" de EH Bildu.

La precampaña de Elkarrekin Podemos está basada en convocar a las dos formaciones a una alianza tras el 12 de julio para desbancar del Gobierno al PNV. Según las encuestas, los números permitirían un tripartito pero el mayor obstáculo para su cristalización no parece ser la aritmética parlamentaria sino más bien los intereses y los cálculos de los supuestos aliados. En este sentido, Gorrotxategi lamentó que PSE y EH Bildu "den por perdidas las elecciones y crean que un gobierno tripartito de izquierdas es ciencia ficción", porque eso equivale a decir que "Euskadi es el PNV". En su opinión, "Euskadi se merece políticos de izquierdas y no relaciones públicas del PNV, y Andoni Ortuzar estará encantado con la sumisión de Idoia Mendia y el derrotismo de Otegi".

En una comparecencia telemática, Gorrotxategi afirmó que un gobierno tripartito de izquierdas "no es ciencia ficción, sino una realidad que espera tras las elecciones si estos tres partidos estamos dispuestos a abrazarla". En su opinión, la sociedad vasca ya está preparada para ese gobierno y "sería muy triste que fueran los partidos los que no lo estuvieran". Para Gorrotxategi, tanto PSE como EH Bildu "tienen que decir si están con la mayoría social vasca o se sienten demasiado cómodos dejando las cosas como están".

La candidata de la formación morada aseguró que de cara a una campaña electoral que se va a celebrar en un contexto clave, histórico y crítico como el actual, los partidos vascos deben tener claras sus prioridades porque no hay tiempo para marear la perdiz". A su juicio, "los vascos que se sienten de izquierdas se merecen políticos de izquierdas y no relaciones públicas del partido jeltzale". Gorrotxategi se mostró convencida de que en Euskadi "han cambiado las cosas", por lo que no se puede dar por descartado un tripartito, y puso como ejemplo que EH Bildu participe a nivel estatal en pactos con otras formaciones parlamentarias a nivel del Congreso.

Para la candidata de Podemos, "los cambios solo son posibles desde las políticas progresistas de izquierdas" y aspectos como la sanidad, la educación pública o los cuidados "no se verán garantizados más que con un tripartito" porque, desde su punto de vista, "un reparto equitativo de la riqueza no lo va a hacer el PNV, ni tampoco una transición hacia un modelo socioeconómico sostenible".