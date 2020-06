Mendia: “El 12-J también se decide el compromiso de Euskadi con Sánchez”

bilbao – La líder de los socialistas vascos, Idoia Mendia, vinculó ayer las elecciones vascas del próximo 12 de julio con la situación a nivel estatal, ya que cree que en los comicios autonómicos no solo se juega la respuesta de Euskadi a la salida de la crisis del coronavirus, sino también si las políticas a futuro se harán acompasadas a las que adopte el Ejecutivo español del PSOE y Unidas Podemos. "Los vascos no solo tendrán que decidir sobre a quién prefieren para liderar la salida desde aquí; tienen que decidir cuál es el grado de compromiso que quieren que tenga el Gobierno vasco con ese proyecto compartido de España y Europa, porque está claro que solos no vamos a salir de esta y los socialistas decimos con claridad que lo queremos hacer de la mano del Gobierno de Pedro Sánchez", clarificó Mendia en su presentación de forma telemática de los 75 candidatos del PSE para el Parlamento Vasco.

En términos similares, la líder del PSE defendió la gestión de la emergencia sanitaria y económica a nivel estatal, ya que Sánchez ha afrontado la situación con "decisiones inéditas y arriesgadas", como ofrecer "un colchón social para que nadie quede atrás", en referencia al Ingreso Mínimo Vital aprobado la semana pasada. Asimismo, defendió que el estado de alarma ha sido "compatible" con el autogobierno vasco.