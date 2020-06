Cs defiende su pacto con Gobierno: "Evita que PNV o ERC logren una ventaja injusta"

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, ha defendido que el acuerdo que han firmado con el Gobierno para apoyar la sexta prórroga evita que el PNV, ERC o cualquier otro grupo puedan obtener una "ventaja injusta" en determinados territorios.

Bal, en una entrevista en Telecinco, ha sacado pecho del pacto suscrito con el Ejecutivo porque impide que se incluyan criterios políticos de decisión en la última fase de la desescalada y solo se contemplen elementos técnicos y sanitarios, tras recordar que ERC puso como condición para respaldar la prórroga anterior que se pusiera en marcha la mesa de diálogo sobre Cataluña.

"Hay otros grupos que no están pensando en salvar vidas y empleos sino en salvar votos", ha criticado Bal.

Con el acuerdo de hoy, que no ha gustado a ERC y sobre el que el PNV pedirá aclaraciones al Ejecutivo a considerarlo "confuso", no existe la posibilidad -ha afirmado Bal- de que estas fuerzas nacionalistas planteen, por ejemplo, pasar de fase a cambio de su voto: "Esto no es así, todos los españoles tenemos derecho al mismo régimen jurídico en todo el territorio nacional".

El pacto, por el que mañana los diez diputados naranjas votarán a favor -aunque su apoyo no era decisivo por la abstención de ERC y el sí del PNV- garantiza un proceso de desescalada "igualitario" y que cada comunidad salga del estado de alarma en las mismas condiciones.

Según ha explicado, los distintos territorios que estén en una situación sanitaria similar van a ir pasando de fase "de una forma igual" y "sin discriminaciones".