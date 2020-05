La patronal responde suspendiendo el diálogo social

BILBAO – El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, adelantó que la patronal da por suspendido el diálogo social después del pacto para la derogación de la reforma laboral y se preguntó para qué se van a sentar en una mesa "si ya está decidido lo que se va a hacer en ella, si el menú del día está preparado". "Que no sigan contando con nosotros", afirmó visiblemente enfadado. El presidente de la patronal, que eludió responder acerca de si algún miembro del Gobierno español le había llamado para darle explicaciones, apuntó en RNE que la CEOE lleva dialogando 40 años con los distintos gobiernos y se ha sentado en todas las mesas, pero "siempre ha encontrado lealtad institucional". "No se puede ir con las cartas marcadas", reiteró. Así, sentenció que los empresarios rechazan "con total rotundidad el acuerdo". "No lo compartimos en absoluto, nos parece un desprecio indignante este comunicado que dinamita el diálogo social".

"Me parece un auténtico dislate y una irresponsabilidad mayúscula, porque esta decisión puede tener consecuencias incalculables, especialmente en la confianza tanto de empresas españolas, como también de las extranjeras, pero también la propia credibilidad de nuestro país", recalcó Garamendi.

"Sería bueno huir de voluntarismos y retomar la agenda para la derogación de la reforma laboral que fue interrumpida por la crisis sanitaria, contando con el marco de diálogo social y sabiendo que se requiere una mayoría parlamentaria para hacerlo", señaló el secretario general de CC.OO., Unai Sordo, que recordó que además hay que poner en pie toda una legislación que recoja los cambios del mercado laboral.