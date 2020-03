Vox vuelve a Twitter tras borrar el mensaje por el que fue suspendido

Vox ha recuperado este martes su cuenta en la red social Twitter tras más de un mes y ha borrado el polémico mensaje que provocó su cierre ante la situación creada en la formación tras el positivo por Covid-19 en el secretario general del partido, Javier Ortega-Smith, que ha obligado a mantenerse en aislamiento a los miembros del partido.

Según han señalado desde la formación presidida por Santiago Abascal, han accedido a borrar el mensaje que provocó el cierre de su cuenta "ante la alerta sanitaria" que están viviendo y con el objetivo de que los ciudadanos "puedan recibir información directa del partido desde su cuenta oficial sin la manipulación de los medios de comunicación".

Vox ha anunciado que todos sus diputados permanecerán en sus casas "en lógica coherencia y por responsabilidad" y seguirán trabajando desde sus domicilios en su labor de control al "irresponsable" Gobierno de Pedro Sánchez, "que juega con la vida de los españoles", tras el positivo de Ortega-Smith días después de la celebración este domingo de un mitin multitudinario en Vistalegre, en Madrid, al que asistieron en torno a 9.000 personas.

EL MENSAJE DE LA POLÉMICA

La cuenta de la formación lleva cerrada desde el pasado 21 de enero tras un 'rifirrafe' entre Vox y la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra. "No soportan al colectivo LGTBI, no soportan el matrimonio entre personas del mismo sexo, no soportan la igualdad entre mujeres y hombres, no soportan que sus ideas retrógadas no sean las de toda la sociedad", denunció la dirigente socialista.

"Lo que no soportamos es que os metáis en nuestra casa y nos digáis cómo tenemos que vivir y cómo tenemos que educar a nuestros hijos. Y menos aún que con dinero público promováis la pederastia", respondió la cuenta oficial de Vox, que gestiona su responsable de Comunicación, el diputado Manuel Mariscal.

La red social Twitter alegó que no desbloquería la cuenta hasta que el partido no borrara este comentario, que considera que vulnera su política de conducta por incitación al odio, algo que se niega a hacer la formación liderada por Santiago Abascal, que rechaza caer en lo que considera una "censura".

BORRA EL POLÉMICO TUIT

Twitter explicó a Europa Press que ese comentario viola su política relativa a las conductas de incitación al odio y, por tanto, para desbloquear la cuenta Vox solo tenía que borrar el tweet "ofensivo". Así, Twitter defiendió que es una compañía "imparcial" y no participa en "perjuicios o sesgo político" de ningún tipo. "Aplicamos las reglas de Twitter de manera desapasionada e igual para todos usuarios, independientemente de su procedencia o afiliación política", sostiene la red social.

A pesar de que Vox llegó a dirigirise directamente a la directora de Twitter España, Nathalie Picquot, para denunciar que "por primera vez en la historia de Internet y de la democracia española" un partido ha sido "totalmente censurado" en esta red social, finalmente ha borrado el mensaje que generó la polémica y así ha recuperado el funcionamiento de su cuenta.