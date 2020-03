PP+C's se estrena atacando al PNV

Santurtzi – "Hoy hacemos historia", dijo ayer Carlos Iturgaiz en el primer acto de la coalición PP+C's en la precampaña de cara a las elecciones del 5 de abril en la CAV, en las que es candidato a lehendakari. Una cita que tuvo lugar en Santurtzi, localidad natal de Iturgaiz, y a la que acudió la más alta representación del PP, su presidente estatal, Pablo Casado, así como el presidente del grupo de Ciutadans en el Parlament de Catalunya, Carlos Carrizosa (el partido naranja está en pleno proceso de renovación, del que se espera salga triunfante Inés Arrimadas). Ello es buena muestra de la importancia que ambas formaciones dan a esta entente, en la que los populares han realizado una apuesta muy elevada en la CAV al situar a candidatos de C's en puestos de salida pese a su nula representación hasta la fecha. Casado mira a futuras citas con las urnas como las autonómicas en Catalunya y las generales, un viaje en el que quiere estar acompañado de Arrimadas ya como presidenta de C's. Por el momento, los dirigentes de los dos partidos exhibieron ayer una gran sintonía (Casado dijo sentirse "emocionado" por escuchar a Carrizosa) y coincidieron en buena parte de su discurso, incluyendo los ataques al PNV, cuya capacidad de gestión es un "estereotipo falso", según Casado.

La supuesta "buena gestión y honestidad" del partido jeltzale ha quedado "sepultada bajo toneladas de basura" en el vertedero de Zaldibar, agregó el presidente popular, haciendo así referencia a otro de los argumentos principales de la mañana en el Palacio Oriol, el accidente por el que dos trabajadores permanecen desaparecidos. Mostró su solidaridad a los familiares, denunció la "ineficacia e incompetencia absoluta en la previsión de la gestión de los residuos", criticó que no se asuman responsabilidades y dijo que este accidente, "igual que los casos de corrupción del PNV, echan por tierra el estereotipo falso de la honestidad en su gestión". Consideró por ello "necesaria" la coalición, para defender "valores en riesgo".

Ayer se alternaron los discursos de dirigentes del PP y C's, y miembros de ambos partidos se mezclaron entre los asistentes. Así, la diputada popular Edurne Uriarte se sentó junto a Miguel Gutiérrez, de C's, y el número dos de la coalición por Bizkaia, el también naranja Luis Gordillo, estaba codo con codo con Raquel González, presidenta del PP de Bizkaia. Abrió el turno de intervenciones la presidenta del PP de la CAV, Amaya Fernández, y se pudo ver a la plana mayor del partido, no así a su antecesor en el cargo, Alfonso Alonso, que dimitió tras ser apartado por Casado como candidato a lehendakari por su oposición a la forma de elaborar las listas dentro de la coalición con C's.

Pablo Casado comenzó su intervención reivindicando la confluencia de las fuerzas constitucionalistas, y enumeró ejemplos pasados como el abrazo del Kursaal de 2001 entre Nicolás Redondo Terreros y Jaime Mayor Oreja; el apoyo "gratis" del PP a Patxi López para que fuera elegido lehendakari; o la negociación que impulsó Alfonso Alonso cuando era ministro –la única mención ayer al ya expolítico alavés– con C's para posibilitar la investidura de Mariano Rajoy. De este modo, calificó de "histórica para el constitucionalismo en el País Vasco" la suma de PP y C's "en defensa de las libertades en España". "Porque, aunque ahora el terrorismo no mate, seguimos librando una batalla de la libertad contra el totalitarismo, de un nacionalismo excluyente, sectario, supremacista y xenófobo", dijo.

El presidente popular resaltó la capacidad de gestión de Carlos Iturgaiz por los múltiples cargos que ha ocupado en las instituciones, y culminó su intervención hablando de ETA y EH Bildu. Instó a "seguir escribiendo la historia de la dignidad, la memoria y la derrota efectiva del terrorismo que algunos ahora quieren empañar" y arremetió contra el Gobierno de Pedro Sánchez: "Me duele ver que se ha homologado a los herederos de Batasuna como socios del Gobierno de España. Nunca el PSOE, que ha sufrido el zarpazo terrorista tanto como nosotros, había tenido a los herederos de Batasuna como interlocutores políticos". Concluyó que el PP no permitirá el traslado de los presos de ETA a cárceles cercanas a Euskadi ni el traspaso de la Seguridad Social.

"Todos somos españoles" El dirigente de Ciutadans Carlos Carrizosa aseguró que es "un honor y un orgullo estar con tantas personas del PP vasco" y destacó que "durante muchos años habéis sido ejemplo de heroicidad y valentía". Comparó la situación de Catalunya y Euskadi, y advirtió de que, junto a un PSC que "se fue escorando", los dirigentes de Convergència "ocultaron su mala gestión y todo eclosionó en el procés", que ha provocado que la sociedad y la política catalana se hayan "envenenado y empobrecido". Agregó que "el PNV habla de preparar otro Estatuto mientras el Partido Socialista está encantado de pactar con ellos. No dejéis que el nacionalismo y el populismo os empobrezcan. No tengáis por moderados a quienes no lo son".

Por contra, Carrizosa reivindicó que con el acuerdo electoral alcanzado por PP y C's en Euskadi se manda a la sociedad "un mensaje claro de moderación y sensatez". Defendió que "todos somos españoles y tenemos un proyecto de España fuerte y unida, en una Europa fuerte y unida". Censuró a su vez que el Gobierno de Sánchez "pacte con el nacionalismo y el populismo", y aseguró que el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos "hace aguas".

Más vehemente incluso se mostró Carlos Iturgaiz, que cerró el acto criticando que la gestión del PNV es "como el hombre de las nieves, que dicen que existe, pero no se ve", de lo que puso de nuevo como ejemplo el derrumbe en Zaldibar. Así, en estas elecciones, PP+C's no permitirá que "el nacionalismo sea la única manera de ser vasco", zanjó.

"Aunque el terrorismo no mate, seguimos librando una batalla contra el nacionalismo excluyente" Pablo Casado Presidente del PP

"El nacionalismo nunca es tan moderado como aparenta y siempre quiere más" Carlos Carrizosa Portavoz de Ciutadans