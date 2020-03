Álvarez de Toledo se desmarca del PP y del 8-M: "Soy feminista amazónica"

Bilbao – La estrategia del PP de participar de forma oficial en el Día Internacional de la Mujer, tras varios años desvinculado de su celebración, se topó ayer con una importante piedra en el camino: el desmarque nada menos que de su portavoz en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, que volvió a ejercer de verso suelto en el partido que preside Pablo Casado. Así, además de confirmar que no acudirá a la gran manifestación por el 8-M de este domingo en Madrid (que en 2019 cosechó unos históricos niveles de participación), ni a ninguna otra de la misma naturaleza, marcó una vez más distancia con el feminismo predominante y dejó un titular que llamó la atención: "Yo soy feminista amazónica".

Tras optar el año pasado por no acudir a la manifestación principal por el Día de la Mujer, al calificar el manifiesto de la misma de "politizado y partidista", el PP anunció este pasado lunes una posición diametralmente opuesta: presentará su propio manifiesto con el título Mujer por encima de todo, organizará esta semana un evento por el 8-M con la participación de Casado y estará presente el domingo en las calles de Madrid con una importante delegación de dirigentes. Pero no podrá contar para ello con su portavoz en la Cámara baja, cuya designación fue una apuesta personal de Casado en las elecciones generales del año pasado. Pese a ello, Álvarez de Toledo se ha granjeado desde entonces el desafecto de buena parte de los dirigentes del PP por su afán de seguir su propia hoja de ruta al margen del argumentario del partido y por la especial vehemencia con la que defiende sus argumentos.

Su comparecencia de ayer en el Congreso fue el último ejemplo, y así criticó la "victimización" y "colectivización" que cree que impone el movimiento feminista, al tiempo que trasladó a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y la ministra de Igualdad, Irene Montero, que no pueden hablar en su nombre por el hecho de ser mujeres. "Tengo más en común, como es evidente, con José Ignacio Echániz –portavoz de Sanidad del PP– que con la señora Montero", dijo, y exigió que no la metan en un "bloque monolítico llamado mujeres". Negó que exista una "ideología machista", en la misma línea que defiende Vox, y concluyó que las mujeres "no somos víctimas" ni "un colectivo identitario".

Esta salida del tiesto de Álvarez de Toledo se produjo además tan solo un día después del incendio que provocó el lunes, que afectó también a su propio partido. En una entrevista en Onda Cero, cargó duramente contra La Sexta asegurando que esta cadena "hace negocio con la erosión de los valores de nuestra democracia. TV-3 también, pero lo de La Sexta alguien tiene que decirlo". Más allá de la dureza de las propias declaraciones, que fueron contestadas por programas de La Sexta como Al Rojo Vivo, la diputada incurrió en una aparente contradicción ya que, el mismo lunes, el presidente del PP y su principal valedor (si no el único), Pablo Casado, acusó al líder de Podemos, Pablo Iglesias, de "amenazar a los medios de comunicación al estilo venezolano" (el también vicepresidente de Derechos Sociales cargó la víspera contra los "brazos mediáticos de las cloacas").

Señalada en 'La Razón' Un síntoma de que Cayetana Álvarez de Toledo se encuentra en tierra de nadie es la portada que le dedicó ayer un medio tradicionalmente afín a las tesis del PP como La Razón: Tituló en portada Álvarez de Toledo hace estallar el PP contra Casado e incluyó un perfil y un editorial también crítico con su actuación. Efectivamente, barones del PP como Alberto Núñez Feijóo y Juanma Moreno han realizado desde el lunes una defensa cerrada de la libertad de expresión y han dado a entender que la portavoz va por libre.

La aludida se reafirmó ayer en sus polémicas opiniones y aseguró que "es verdad que hay medios que promueven o participan de las mentiras populistas y nacionalistas a costa de la democracia". Justificó por último que "también hay libertad de expresión en el PP".

"Soy feminista amazónica de la escuela de Camille Paglia, es el feminismo que reivindico y cada uno pude ser de lo que quiera"