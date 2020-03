Miles de personas piden en Gasteiz justicia para las víctimas del 3 de marzo

Varios miles de personas se han manifestado este martes en Gasteiz en recuerdo de los cinco trabajadores que murieron por disparos de la Policía el 3 de marzo de1 976, para los que han exigido "memoria" y "justicia", y en demanda de una vida digna para todas las personas.

La marcha, convocada por sindicatos y la Asociación 3 de marzo, ha partido desde el barrio de Zaramaga donde tuvo lugar el asesinato de los trabajadores con una pancarta en la que se leía, en euskera y castellano, "Nos seguís matando. Los trabajadores vascos no perdonamos. Ni ayer ni hoy. Vida digna".

A la cabeza de la manifestación se han colocado fotografías de los cinco trabajadores muertos y poco detrás el lema "Justizia" en grandes letras.

Tal día como hoy hace 44 años, miles de trabajadores de varias empresas de la capital alavesa que llevaban meses en huelga celebraban una asamblea en la iglesia de San Francisco en el citado barrio vitoriano que la Policía disolvió a tiros causando la muerte de cinco obreros: Pedro Martínez Ocio, Francisco Aznar, Romualdo Barroso, José Castillo y Bienvenido Pereda. Además un centenar de personas resultaron heridas.

En la manifestación de este martes se han proferidos gritos como "herriak ez du barkatuko", "3 de marzo, nosotros no olvidamos" y "patronal asesina".

Antes del inicio de la marcha, se ha llevado a cabo un homenaje en el monolito junto a la iglesia de San Francisco erigido en recuerdo de estos hechos y se ha leído un manifiesto en el que los organizadores han agradecido a los asistentes que sigan "peleando, movilizándose y organizando por construir una sociedad basada en la justicia social, igualdad y solidaridad. Así lo soñaron en 1976 y así seguimos anhelándolo hoy".

Han recordado que para el 20 de marzo está previsto que la jueza argentina Servini tome declaración a Rodolfo Martín Villa, ministro de la Transición, como imputado por la masacre y han advertido de que "maniobras de última hora pueden hacer descarrilar" esta situación.

"La impunidad es una cuestión de Estado con la que no sabemos si no quieren, no pueden o no se atreven a romper; simplemente recordar una vez más que con impunidad no hay democracia", han concluido.

Por su parte, las centrales sindicales convocantes han leído un manifiesto en el que denunciaban que 44 años después sigue habiendo un "continuo goteo de sangre obrera" por las "ansias de la patronal de aumentar sus ganancias" en un "sistema caduco que es necesario cambiar de inmediato".

A lo largo de toda la jornada representantes de diversos partidos políticos y de sindicatos se han acercado al monolito para recordar, por separado, este suceso.

Entre ellos han estado el presidente del PNV de Araba, José Antonio Suso; el diputado general de Araba, Ramiro González, y el alcalde de Gasteiz, Gorka Urtaran. Tras depositar un ramo de flores ante el monolito, Suso ha asegurado a los medios que esta jornada es un día recuerdo pero también de "denuncia".

También ha celebrado un acto junto al monolito la candidata a lehendakari de EH Bildu, Maddalen Iriarte, quien ha dicho que recuerda con "claridad" esa "masacre" y ha denunciado que siga sin haber culpables para la Justicia.

La secretaria general de los socialistas alaveses, Cristina González, se ha acercado hasta Zaramaga para recordar a estos cinco obreros y reconocer a todas las personas que hace 44 años salieron a la calle para reivindicar sus derechos laborales.

Los sindicatos CCOO y LAB han celebrado asimismo homenajes. Esta tarde antes de la manifestación impulsada por la Asociación 3 de Marzo representantes de Podemos-Ahal Dugu, Ezker Anitza, y el PCE-EPK también han convocado a un acto de reconocimiento.