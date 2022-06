Al menos 18 muertos y 60 heridos en un ataque ruso a un centro comercial en Kremenchuk, en el este de Ucrania

Los fallecidos por el impacto de un misil ruso este lunes en un centro comercial de la localidad de Kremenchuk, en el centro de Ucrania, son ya 18 mientras que han sido hospitalizados 25 de otros 60 heridos rescatados tras el ataque, según indicaron esta noche fuentes de emergencias ucranianas.





?? Zelensky: 'Russia strikes shopping center in Kremenchuk, while over thousand people inside.'



"The mall is on fire, firefighters are trying to extinguish the fire, the number of victims is impossible to imagine," said President Volodymyr Zelensky.



Volodymyr Zelensky/Telegram pic.twitter.com/Pb8IGeAevD