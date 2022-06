Se hunde un icónico restaurante flotante días después de zarpar desde Hong Kong

El famoso restaurante flotante Jumbo, una de las atracciones turísticas de Hong Kong, se hundió el pasado domingo en el Mar de China Meridional solo unos días después de zarpar de la que había sido su ubicación durante décadas, recogió en las últimas horas el diario local South China Morning Post.



El barco, remolcado por otros buques, había abandonado Hong Kong el martes de la semana pasada rumbo a una nueva ubicación que no ha sido desvelada.





Moving castle: The iconic floating restaurant Jumbo Kingdom bids farewell to Hong Kong, its home for nearly half a century. #HongKong#jumbofloatingrestaurant pic.twitter.com/TWpsoJaIB3