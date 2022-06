La mayoría de la Asamblea noirlandesa censura la "imprudencia" de Johnson

La mayoría de los diputados la Asamblea autónoma de Irlanda del Norte firmó este lunes una carta dirigida al primer ministro británico, Boris Johnson, en la que censuran el proyecto de ley con el que Londres quiere incumplir de manera unilateral los acuerdos del Brexit.



En concreto, la misiva rechaza en los "términos más enérgicos posibles" la posición del Gobierno británico, que presenta hoy en Westminster una "nueva legislación imprudente" sobre el Protocolo para Irlanda del Norte acordado con la Unión Europea como parte del Brexit, según los firmantes.



Éstos representan al nacionalista Sinn Féin, primera formación norirlandesa tras las elecciones autonómicas del pasado mayo, al también nacionalista Partido Socialdemócrata y Laborista (SDLP) y al Partido Alianza, de centro y no sectario.





