Al menos 25 heridos al desplomarse un puente colgante en México durante su inauguración

Al menos 25 personas han resultado heridas al desplomarse un puente colgante en la ciudad de Cuernavaca, en el centro de México, justo en el acto de reinaguración.



Varias personalidades políticas, incluido el alcalde de la localidad, José Luis Urióstegui, caminaban por la pasarela cuando esta se ha venido abajo, según apunta el diario mexicano 'El Universal'.





