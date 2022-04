Bruselas propone un embargo al carbón ruso

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha propuesto este martes un embargo a la importación de carbón procedente de Rusia, como parte de la nueva ronda de sanciones europeas por la masacre de civiles en Ucrania. En una intervención ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo que llega después del hallazgo de más de 400 cadáveres en la localidad de Bucha, la conservadora alemana ha anunciado una nueva tanda de medidas para hacer frente a la invasión rusa de Ucrania. Entre las medidas, se encuentra por primera vez sanciones al sector de la energía rusa, aunque por el momento Bruselas no propone tocar el gas, ni el petróleo ruso, por las diferencias existentes entre los Veintisiete.





Russia is waging a cruel, ruthless war, also against Ukraine's civilian population.



We need to sustain utmost pressure at this critical point.



So today we are proposing a 5th package of sanctions. pic.twitter.com/GEuPQf0Wgr