Ucrania cree que Rusia reagrupa sus tropas para atacar el este del país

Rusia está reagrupando tropas y prepara una operación ofensiva en el este del país para intentar controlar totalmente las regiones de Donetsk y Lugansk, según el último informe del Alto Mando del Ejército ucraniano, publicado este martes en el inicio del 41 día de invasión.



"El enemigo está reagrupando tropas y concentrando sus esfuerzos en preparar una operación ofensiva en el oriente de nuestro país. El objetivo es establecer el control total sobre el territorio de las regiones de Donetsk y Lugansk", dice el Alto Mando ucraniano, que afirma que ha concluido el repliegue de tropas y que éstas se trasladan a la ciudad rusa de Valuiki, en la provincia de Belgorado.



Dice además que se percibe "el movimiento de columnas de armamento y equipo militar en el territorio de la República de Bielorrusia" y que "gran parte" de los aviones y helicópteros rusos fueron trasladados de los aeródromos de Bielorrusia a Rusia.



Ucrania afirma que Rusia está tratando de reanudar las operaciones ofensivas en Sloviansk, donde según el alto mando, Moscú "ha tenido algún éxito parcial". Sloviansk también está en la región de Donetsk, más cerca del límite con la provincia de Jarkov, ciudad esta "en la que continúan los bombardeos de artillería contra barrios residenciales y la infraestructura de la ciudad".





