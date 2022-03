Instalación petrolera en Yeda, Arabia Saudí, sufre un gran incendio tras un ataque hutí

Un gran incendio se ha desatado este viernes en unas instalaciones de Aramco en la ciudad de Yeda, la segunda mayor de Arabia Saudí, según numerosas imágenes difundidas en redes sociales, mientras los rebeldes hutíes del Yemen se han responsabilizado de un ataque contra la petrolera estatal saudí en esa localidad.



La coalición militar liderada por Riad que interviene en el Yemen ha informado, a través de la televisión estatal saudí Al Ijbariya, de una "operación hostil" dirigida contra la estación de distribución de productos derivados del petróleo en Yeda, pero no ha hecho referencia a que causara víctimas, incendios u otros daños materiales.



Sin embargo, las imágenes de las llamas saliendo de unos depósitos de Aramco y una columna de humo que se eleva varios cientos de metros y es visible desde todo Yeda, donde este viernes tenían lugar los entrenamientos libres del Gran Premio de Arabia Saudí de Fórmula Uno han sido ampliamente difundidas en Twitter por varios usuarios.



El portavoz militar hutí, Yahya Sarea, ha asegurado en un mensaje televisado que su organización ha llevado a cabo un ataque "contra instalaciones de Aramco en Yeda y otras instalaciones vitales en la capital del enemigo saudí, Riad, con una tanda de misiles".

Large fire at Aramco facility in Jeddah, Saudi Arabia after Houthi missile attack. It's worth noting that the Formula 1 is in Jeddah this weekend. pic.twitter.com/Ozk35ekuu0