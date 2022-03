Wali, el francotirador más temido por Rusia: "Sigo vivo"

Ucrania sigue contando entre sus filas con el considerado mejor francotirador del mundo. Es canadiense y su nombre es Olivier Lavigne-Ortiz, más conocido como 'Wali', y ha salido al paso de las informaciones que le daban por muerto. "Estoy vivo", dijo en una entrevista con la periodista Ashley Burke, de la cadena CBC.



"Los rumores de que había muerto son completamente ridículos. Estoy vivo, como pueden ver. Ni un solo rasguño", afirma en la entrevista, en la que ironiza con que es "prácticamente la última persona en enterarse de mi muerte". Apunta que no entiende por qué los "medios rusos extienden este tipo de mentiras. Las muertes de soldados pueden confirmarse en cuestión de días".





Former Canadian Armed Forces sniper "Wali" says he was the last to learn of his own death in Ukraine. Spoke to him this am. He returned from battling Russian forces on the frontlines in the Kyiv region & learned about a Russian disinformation campaign declaring he was killed. pic.twitter.com/XTIbgemPGT