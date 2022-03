Rusia y Ucrania libran otra batalla por la cifra de bajas

KIEV – Ucrania y Rusia mantienen, además de la confrontación militar, una contienda informativa en la que los datos sobre bajas y heridos desempeñan un papel muy importante en la batalla por el relato casi un mes después de que Moscú iniciase la invasión.

Así, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas ucranianas cifró ayer en unos 15.300 los soldados rusos muertos desde el pasado 24 de febrero. Según esa fuente, las tropas rusas perdieron además, 509 tanques, 1.556 vehículos blindados de combate, 252 sistemas de artillería, 80 sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes y 45 sistemas de defensa antiaérea.

Completa la lista de pérdidas por la parte rusa publicada por el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Facebook 99 aviones, 123 helicópteros, cien vehículos, tres buques, setenta camiones cisterna de combustible, 35 vehículos aéreos no tripulados tácticos operativos y 15 equipos especiales.

El Kremlin rehusó comentar una información publicada y eliminada enseguida en un tabloide ruso que cifraba en casi 10.000 los soldados rusos muertos y remitió al Ministerio de Defensa para responder a esa pregunta. El tabloide Komsomolskaya Pravda publicó el lunes que casi 10.000 soldados han muerto en Ucrania desde el pasado 24 de febrero, pero después la información desapareció de la edición digital del rotativo.

El periódico afirmó ayer que la publicación fue producto de un hackeo que desde hace semanas sufren varios medios de comunicación rusos. Rusia ha reconocido de manera oficial la muerte de 498 militares en Ucrania en un balance del pasado 2 de marzo. Posteriormente, el país no ha ofrecido más cifras sobre las bajas en sus filas, lo que invita a creer que el número de muertes es bastante superior a las previsiones que Moscú se había marcado antes del conflicto. El diario The New York Timesaseguró la semana pasada, citando fuentes de la inteligencia estadounidense, que Rusia ha perdido ya a unos 7.000 hombres en Ucrania.

SANCIONES A LA AVIACIÓN Por otra parte, un total de 78 aviones rusos han sido decomisados en el extranjero por las sanciones occidentales y el cierre del espacio aéreo de más de treinta países, según indicó el ministro de Transporte, Vitali Savéliev. "Hemos 'perdido' 78 aviones", indicó en una reunión en el Senado ruso.

Rusia cerró su espacio aéreo a los vuelos de 36 países, entre ellos todos los de la Unión Europea y Canadá, en respuesta a la misma medida adoptada por estos estados tras el inicio de la guerra. Savéliev señaló que las aerolíneas rusas en 2022, según estimaciones preliminares, podrán transportar aún así de 90 a 100 millones de pasajeros. "Me resulta difícil planificar. Si el negocio del turismo se desarrolla mejor dentro de Rusia, creemos que aún podremos transportar 90 millones dentro del país", dijo Savéliev, que mostró su esperanza en que países como Turquía y Egipto, muy populares como destinos turísticos en Rusia, permitan seguir operando a las aerolíneas en verano. La industria turística rusa, que se recuperaba lentamente del golpe sufrido por la pandemia, se encuentra ahora ante otro desafío más grande, debido las sanciones europeas por la invasión rusa de Ucrania.

Ahorros. Los ciudadanos rusos retiraron de sus cuentas bancarias en febrero 1,2 billones de rublos –11.200 millones de dólares–, la mayor cantidad en 14 años, debido a la preocupación provocada en la sociedad por el inicio de la campaña militar de Rusia. Es un 3,5 % de los depósitos del Banco Central Ruso y el mayor volumen retirado por los rusos de sus bancos desde octubre de 2008, cuando la crisis financiera mundial llevó a una reducción de los ahorros de un 6%.